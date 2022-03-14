Altay pes etmiyor

Spor Toto Süper Lig'de düşme potasında yer alan Altay, kendi seyircisi önünde Yeni Malatya'yı 1-0'lık skorla yenerek ligde kalma yarışına tutundu. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çıktığı son 6 maçtan 3 galibiyet, 2 beraberlik ve tek yenilgi ile ayrılarak pes etmedi. Siyahbeyazlılar, büyük stres altında çıktığı maçta muhteşem taraftarının da desteğini arkasına alarak 29 puana alıştı ve rakibi Göztepe'nin kaybettiği haftada 17. sıraya yükselerek kurtuluşa dev bir adım daha attı. İzmir ekibi, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda G.Antep FK'nın ardından Yeni Malatya'yı da yenerek üst üste ikinci galibiyetini alırken iç saha avantajını kullanmaya başladı.

LİGİN SONU DA ÇOK GÜZEL OLACAK

Siyah-beyazlı İzmir temsilcisinin genç Teknik Direktörü Serkan Özbalta karşılaşmanın sonunda önemli açıklamalarda bulundu. 'Alsancak kalemiz olacak' diyen Serkan Özbalta, lig sonuna kadar İzmir'de 5 maç daha oynayacaklarını hatırlatarak "Büyük Altay taraftarı ile el ele verdiğimizde burası geçilmez bir kale olur. Biz birlikte güçlüyüz. İyi bir ivme yakaladık ve bulunduğumuz bölgenin en formda takımıyız. Yönetimimiz, teknik ekibimiz, futbolcularımız, kulüp personelimiz ve Büyük Altay taraftarı ile güzel bir hikaye yazıyoruz, umarım sonu da çok güzel olacak" diye konuştu.

ÖZBALTA FARK YARATTI

ESKİ teknik direktörü Mustafa Denizli önderliğinde çıktığı 20 maçta 18 puan toplayan siyah-beyazlılar, Mert Nobre ile 3 karşılaşmada sıfır çekmişti. Genç teknik adam Serkan Özbalta ise 6 müsabakalılar, da 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi ile takımına 11 puan kazandırarak İzmir temsilcisini hayatta tuttu.