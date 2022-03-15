Altay’ın sırrı savunma

Spor Toto Süper Lig'de evinde aldığı 1-0'lık Yeni Malatyaspor galibiyetiyle kümede kalma umutlarını artıran Altay, son 6 haftada başarılı bir savunma performasına imza atarak 11 puan topladı. Teknik direktör Serkan Özbalta göreve gelmeden önce çıktığı 23 karşılaşmada kalesinde gördüğü 38 golle maç başına 1.65 gol yiyen siyah-beyazlılar, genç teknik adamın dümene geçmesiyle 6 karşılaşmada toplam 3 gol yiyerek bu rakamı müsabaka başına 0.5 gole düşürdü.

POLONYALI KALECİ LİS KATKI SAĞLADI

Bu periyotta Göztepe'yi 2-0, Gaziantep FK'yı 3-2, Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenip, Çaykur Rizespor ve Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan İzmir temsilcisi, sadece Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, ligde son 6 müsabakada en az gol yiyen ikinci takım olarak dikkat çekti. İzmir temsilcisinde özellikle Polonyalı kaleci Lis yaptığı kritik kurtarışlarla takımı ayakta tutarken, defans hattında Cebrail, Murat Akça, Björkander gibi oyuncular da rakip forvetleri pek çok kez durdurmayı başardı.

SERKAN ÖZBALTA: ÇIKIŞ SÜRECEK

Teknik direktör Serkan Özbalta, takımının son 6 haftada iyi bir ivme yakaladığını söyledi. Özbalta, "Bütün futbolcularım daha çok çalışıyor. Sahada takım halinde dik bir duruş sergiliyoruz. Savunmada hatalar yapmamaya, hücumda da etkili olmaya çalışıyoruz. İyi bir ahenk yakaladık, bunu sezon sonuna kadar götüreceğiz. Altay, Süper Lig'de mutlaka kalacaktır" diye konuştu.

DEPLASMANDA 3 GALİBİYETİ VAR

Altay, bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda istediği sonuçları bir türlü alamadı. Güçlü rakibi Sivasspor'a konuk olacak İzmir ekibi dışarıda mücadele ettiği 15 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik, 9 yenilgi elde etti. Siyahbeyazlılar 12 puan topladı. Ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan randevu 1-1 biterken, Altay, bu kez rakibini yenerek ateş hattından çıkmak istiyor. Siyah-beyazlı İzmir temsilcisinde tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılıyor.

KRİTİK VİRAJDA

Süper Lig'de son oynadığı 6 maçtan 11 puan çıkararak rakibi Göztepe'yi altına alıp 29 puanla 17. sıraya yükselen Altay kritik viraja girdi. Siyah-beyazlılar, Yeni Malatya galibiyeti ile büyük bir moral bulurken bu hafta deplasmanda düşme potasının üzerinde yer alan Sivasspor ile karşılaşacak. Daha sonra Antalya'yı konuk edecek olan Altay, Avrupa mücadelesi veren Adana Demir ile deplasmanda oynayacak. Üst üste evinde Başakşehir ve G.Saray'ı ağırlayacak Altay, son 4 haftada Hatay (D), Giresun, Trabzon (D) ve Kasımpaşa ile karşılaşacak. 9 maçın 5'ini evinde oynayacak olan siyahbeyazlılar, bu zorlu süreçten maksimum puanları alarak ligde kalmayı hedefliyor

GOLLER 13 FARKLI OYUNCUDAN

Ligde şu ana kadar oynadığı 29 maçta 30 gol atan Altay'da, 13 farklı futbolcu gol sevinci yaşadı. Bamba 7, Rayan 4, Pinares 3, Thaciano 3, Kappel 2, Andre Poko 2, Marco Paixao 2, Cebrail Karayel 1, Martin Rodriguez 1, Khaly Thiam 1, Deniz Kadah 1, Eric Bjönkander 1, devre arasında takımdan ayrılan Erhan Çelenk de 1 gol kaydetti.

PİNARES SİVAS'TA YOK

LİGDE tutunmaya çalışan Altay'da pazar günü deplasmanda oynanacak olan Sivasspor maçının hazırlıkları sürerken, Malatyaspor randevusunda sarı kart gören Şilili orta saha oyuncusu Cesar Pinares cezalı duruma düştü. 30 yaşındaki futbolcu, daha önce de gördüğü 4 sarı karttan dolayı takımını yalnız bırakmıştı.