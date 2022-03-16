Poko’dan çağrı

Altay'ın Gabonlu orta saha oyuncusu Andre Poko, kulübün medya ekibi aracılığıyla taraftarlara mesaj yolladı. Siyah-beyazlı ekipte mücadeleci futboluyla taraftarların gönlünde taht kuran Gabonlu ön libero Andre Poko kalan iç saha maçlarında tribünlerin dolmasını istedi. Poko, "Altay taraftarını ben de çok seviyorum. Altay benim ailem şu anda. Gelecekle ilgili şu an bir şey söyleyemiyorum. Sene sonunda ne olacak bilmiyorum. İzmir'i çok seviyorum, burada kendimi evimde gibi hissediyorum" şeklinde konuştu.

EN İYİSİNİ VERİYORUM

Futbolu çok sevdiğini ve sahada mücadele etmekten zevk aldığını dile getiren Poko, "Taraftarımızı memnun etmek için kendimi ortaya koyan bir performans göstermeye çalışıyorum. En iyisini vermeye çalışıyorum. Forma, takım, kulüp, personelimiz, taraftarlarımız ve bu şehir için oynuyorum. Bu şehrin renklerini savunuyorum. Taraftarlarımız desteğini artırarak sürdürsün. Onların motivasyonu, desteği bizim için çok önemli. Her maçta tribünleri hınca hınç doldurmalarını bekliyorum" dedi. İki sezondur Altay forması giyen 28 yaşındaki orta saha geçen sezon Birinci Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşayan kadroda da yer almıştı. Poko, Gabon Milli Takımı'nda da oynuyor.

PİNARES DISARI, ZEKİ İÇERİ

ALTAY'DA Yeni Malatya maçında sarı kart gören Cesar Pinares, Sivas deplasmanında cezalı duruma düşerken teknik direktör Serkan Özbalta'nın Şilili oyuncunun yerine orta alanda Zeki'ye şans vermeyi planladığı öğrenildi.