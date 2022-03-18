Altay eskiye döndü

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay'da müthiş bir başarı grafiği yakalayan teknik direktör Serkan Özbalta eskilere sığındı. Ligde takımın başında olduğu 6 maçta 11 puan toplayarak ligde kalma mücadelesinde İzmir ekibine umut veren teknik adam, 4 maçta on birinde yedi formayı geçen yılki yıldızlarına verdi. Son 6 müsabakada on birde 1. Lig'de forma giyen tam 10 futbolcu şans buldu.

ÜÇ KRİTİK GOL GELDİ

Kappel Serkan Özbalta'nın değişmez ismi olurken, Deniz ve Murat Akça 5'er, Cebrail, Kazımcan 4'er, Özgür, Poko, Zeki 3'er, İbrahim 2, Paixao ise 1 kez on birde oyuna başladı. Deniz Kadah Göztepe, Poko, G.Antep FK ve Paixao da son oynanan Yeni Malatya maçında birer gol kaydederek Altay'ın üç önemli galibiyetinde de skora direkt etki ettiler. Özbalta yeni transferlerden ise tercihini Lis, Björkander, Thaciano, Rodriguez, Pinares ve Naderi'den yana kullandı. Aka, Bamba, Rayan ve Ceyhun kulübeye çekildi. ■ BURAK HAKERLER