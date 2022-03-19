Altay fobiyi yenecek

Süper Lig'de ilk yılında kümede kalma mücadelesi veren Altay, Sivasspor önünde fobiye son verecek. Ligde teknik direktör Serkan Özbalta önderliğinde son 6 maçta 11 puan toplayan ve 17. sıraya kadar yükselerek ligde kalma umutlarını artıran siyah-beyazlılar yarın Sivas'a konuk olacak. Bu sezon İzmir dışında oynadığı 11 maçta galibiyet alamayan Altay, rakibi Sivas'a karşı da son 4 maçta üstünlük kuramadı. Kırmızı-beyazlı rakibi önünde kurtuluş ateşini yakmak isteyen Altay, kötü talihini de yenerek kümede kalma barajıyla arasındaki 6 puanlık farkı azaltmak istiyor. Ligde son deplasman galibiyetini 24. haftada Göztepe önünde alan Altay, İzmir dışında da son kez Ç.Rize ile 21 Eylül 2021'de 2-1'lik sonuçla elde etmişti.

ŞANSI HİÇ TUTMUYOR

Bu maçın ardından oynadığı 11 maçta 3 beraberlik alan Altay, 8 randevuyu da yenilgi ile tamamladı. İzmir ekibi, Sivas'ı ise en son 2003- 2004'te yenmişti. İzmir'de oynanan maçta Sivas'ı 2-0 yenen siyah-beyazlılar, sonraki 4 maçın 3'ünü kaybedip, tek puanını ilk yarıdaki 1-1 sona eren maçta aldı.

BEKLENEN CEZA GELDİ

Altay, 13 Ocak'ta görevi bırakan teknik direktör Mustafa Denizli ile sözleşme feshinin gerçekleşmemesi nedeniyle PFDK tarafından 2. kez cezaya çarptırıldı. Denizli'nin fesih işlemine yanaşmamasıyla yeni teknik direktörü Serkan Özbalta'yı henüz TFF'ye bildiremeyen siyah-beyazlılar, yedek kulübesinde teknik direktör bulundurmamaktan dolayı 325 bin lira daha ceza yedi.

625 BİN TL ÖDEMEK ZORUNDA KALDI

Aynı nedenle ilk etapta 250 bin TL ceza alan Altay, 375 bin TL'lik ikinci cezayla birlikte toplam 625 bin TL ceza ödemek zorunda kaldı. Talimata göre iki haftadan fazla kulübede teknik direktör bulundurmayan kulüpler, PFDK tarafından bir önceki bedel yarı oranında artırılarak para cezasına çarptırılıyor.

■ BURAK HAKERLER