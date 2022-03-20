Yen de gel Büyük Altay

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Altay, bugün zorlu 90 dakikada Sivasspor'a konuk oluyor. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Geçen hafta İzmir'de Yeni Malatya'yı 1-0 yenen ve son 6 maçından 11 puan çıkaran siyah-beyazlılar, Sivas engelini de 3 puanla aşıp ligde kalma umudunu son 8 haftaya taşımak istiyor.

İzmir ekibi ligde 29 puanla 17. sırada yer alırken, rakibi Sivasspor ise 37 puanla 13. basamakta biraz daha rahat konumda bulunuyor. Siyah-beyazlılarda iyileşen stoper Björkander kafileye dahil edilirken, sakatlıktan çıkan forvet Deniz Kadah tedbir amaçlı kadroya alınmadı. Sivasspor'da ise önemli eksikler var. Ev sahibi kırmızı- beyazlılarda kart cezalısı Erdoğan Yeşilyurt ile sakatlığı bulunan forvet oyuncuları Mustapha Yatabare, Leke James ve Pedro Henrique Altay'a karşı forma giymeyecek.