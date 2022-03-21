Yazık oldu Altay’a

SPOR Toto Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Altay öne geçtiği maçta Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. 29'da Murat Akça'nın uzun pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Rodriquez'in şutunda, kaleci Ali Şaşal topu çeldi. Pozisyonun devamında Paixao'nun vuruşunda, top ağlara gitti ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. 54'te Pinares'in asistiyle topla buluşan Rodriguez'in plasesinde meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 72'de Gradel topu kafası ile Kayode'ye indirdi. Kayode'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. Ancak ofsayt gerekçesi ile gol geçerli sayılmadı. 78'de Gradel, penaltı noktasına ortaladı. Goutas'ın kafayla altıpasa indirdiği topu Kayode, göğsüyle dokunarak ağlarla buluşturdu: 1-1. 90+2'de kaleci Ali Şaşal'ın degajında defansın arkasına sarkan Yatabare, kalecinin önde olduğunu görünce aşırtma bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1. Altay maçı 2-1 kaybetti.





TARTIŞMALI KARAR

SİVASSPOR'UN Altay karşısında 78. dakikada Kayode ile bulduğu beraberlik golü tartışma yarattı. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'ın ofsayt gerekçesiyle iptal ettiği gol VAR kontrolünün ardından geçerli sayıldı. Bu kararın ardından Altaylı futbolcular uzun süre hakeme itirazda bulundular. Siyah-beyazlı taraftarlar da sosyal medyadan tepkilerini dile getirdiler, pozisyonun net bir şekilde ofsayt olduğunu belirttiler.





ÖZBALTA BIRAKTI

ALTAY Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Sivasspor maçı sonrası görevinden istifa ettiğini açıkladı. Sivasspor'a 2-1 kaybettikleri karşılaşmanın ardından açıklama yapan Serkan Özbalta, "İki ayımı dolu dolu geçirdim. Gecem gündüzüm bambaşka bir seyre döndü. Çok büyük fedakarlık yaptık oyuncularla birlikte. Zihnimiz çok fazla yoruldu. Takıma da zarar vermek istemiyorum. Kulübümüzün yetkilileri ile nezaket çerçevesinde görüşüp, prosedürü kulüp müdürümüz ve yöneticilerimiz ile görüşüp istifamızı sunacağız. Artık devam edemeyeceğim bilgisini kendilerine sunacağım. Onlar değerlendirmeyi yapar. Kararı yönetim verecek" dedi. Altay, Özbalta yönetiminde çıktığı 7 lig maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 1.57 puan ortalaması yakaladı. İzmir ekibi, bitime 8 hafta kala Süper Lig'de 29 puanla 17. sırada yer alıyor.



EKMEKÇİOĞLU: HOCAMIZLA GÖRÜŞECEĞİZ

ALTAY Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Serkan Özbalta'nın istifa kararını "Anlık duygusal bir karar" olarak nitelendirerek, "Hepimiz zor şartlar altında mücadele veriyoruz. Mücadelemizi sonuna kadar sürdürmek ve Altay'ımızı sezon sonunda hedefine ulaştırmak istiyoruz. Hocamız ile hafta boyunca yaptığımız görüşmelerde böyle bir yönelimi yoktu. İzmir'e dönüşte kendisiyle yeniden bir araya gelerek durumu değerlendireceğiz" dedi.



ALİ ŞAŞAL'DAN MÜTHİŞ ASİST

SİVASSPOR kalecisi Ali Şaşal Vural, Yiğidoların attığı ikinci golde Yatabare'ye asisti yapan isim oldu. Uzun bir degajla Yatabare'yi topla buluşturan başarılı eldiven bu sezon Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'dan sonra asist yapan ikinci kaleci oldu. Ali Şaşal Vural, aynı zamanda Eylül 2011'den (Atilla Koca vs Bursaspor) bu yana Sivasspor formasıyla gol pası veren ilk eldiven oldu.