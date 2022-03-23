Özbalta dönemi bitti

Süper Lig'de düşme hattında yer alan Altay'da deplasmanda 2-1 kaybedilen Sivasspor maçının hemen ardından yönetime istifasını sunacağını açıklayan teknik direktör Serkan Özbalta, görevi bırakma kararından geri adım atmadı. Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun dün yapılan ve uzun süren görüşmelerde genç teknik adamı ikna edemediği ve İzmir temsilcisinin yeni teknik direktör arayışlarına başladığı bildirildi.

TARAFTARA VEDA ETTİ

Altay'dan yapılan açıklamada, "Serkan Özbalta kararından dönmeyeceğini bildirirken, İzmir'e davet teklifimizi de kabul etmedi. Altay Yönetim Kurulu olarak Serkan Özbalta'nın resmi istifasının kulübümüze ulaşmasının ardından yeni teknik direktörümüzü en kısa sürede açıklayacağımızı ifade ederiz. Ligin kalan bölümünde İzmir'de oynayacağımız beş maçın çok önemli bir avantaj olduğunun bilinciyle, yeni teknik direktörümüz ile hedefimize ulaşacağımız yönündeki inancımız tamdır" denildi.

Ayrılığın ardından Serkan Özbalta, sosyal medya hesaplarından bir veda mesajı yayımladı. Özbalta, kulüp yönetimine, futbolculara ve kulüp personeline teşekkür ederek "Bu büyük camianın sezon sonunda hedeflerine ulaşacağını umut ediyorum ve başaracağına inanıyorum" dedi.

BİR FORMAYA ÜÇ ADAY VAR

SÜPER Lig'de kalma mücadelesi veren Altay'da bir formaya iki aday var. Son oynanan Sivasspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Poko'nun yerine üç aday ön plana çıkıyor. Orta alanda forma giyen Gabonlu oyuncunun yerine milli ara dönüşü Antalyaspor ile oynanacak maçta Ceyhun, Zeki veya Thiam'dan birine şans verilmesi bekleniyor. Uzun süredir forma giymeyen Thiam'ın şansı zayıf gözükürken, Ceyhun ve Zeki alternatiflerinin ön plana çıktığı öğrenildi. Ayrıca sağlık heyeti Sivas maçında sakatlanan Naderi'yi Antalya maçına yetiştirmeye çalışıyor. İranlı sol bekin maça yetişmemesi halinde ise bu bölgede Kazımcan'ın görev yapması bekleniyor.