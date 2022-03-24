Altay’da teknik adam problemi

ALTAY'DA teknik direktör sorununun çözümü için düğmeye basıldı. Sivas maçı sonrası istifa eden Serkan Özbalta'yı ikna edemeyen başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun ilk adresi Sinan Kaloğlu oldu. "Altay Altaylılarındır" projesiyle Tuna Üzümcü'yü sportif menajerliğe getiren, emektar masör Mahmut Çalış'ı da kulübe döndüren yönetim, 2000-2003 arasında takımda forma giyen Kaloğlu ile ön görüşme gerçekleştirdi.

"GELMEK GÖREVDİR"

TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü'nde Pro Lisans antrenörlüğü eğitmenliğini yapan 41 yaşındaki teknik adamın Altay'ın başına geçmeye hazır olduğu öğrenildi. Kaloğlu'nun Altay yönetimi ile yaptığı görüşmede, "Altay evladını çağırıyorsa gelmek görevdir" dediği de öğrenildi.

KOŞUKAVAK DA LİSTEDE

YÖNETİMİN Yalçın Koşukavak'ın yanı sıra Mustafa Kaplan, Hüseyin Cimşir, Kemal Özdeş gibi isimlere de yönelebileceği konuşuluyor. Siyah-beyazlı yönetim, şu ana kadar sadece Sinan Kaloğlu ile irtibata geçti. Kurmaylar, kısa sürede teknik direktör sorununu çözerek milli maç arasında takımda yine bütünlüğü sağlamayı da planlıyor.

TUNA ÜZÜMCÜ İDMANA ÇIKARACAK

ALTAY'DA üç günlük izin bugün sona erecek. Siyah-beyazlı ekipte, Serkan Özbalta ve ekibinin görevden ayrılması sonrasında bir süre önce göreve başlayan Sportif Direktör Tuna Üzümcü takımı idmana çıkaracak. Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde akşam gerçekleşecek olan antrenmanda sakat olan Deniz, Naderi ve Björkander'in yer alması beklenmiyor.

DENİZ SEZONU KAPATTI

kalma mücadelesi veren ve teknik direktör problemi ile karşı karşıya kalan Altay'a bir darbe daha geldi. Siyahbeyazlıların golcüsü Deniz Kadah idmanda sakatlandı. Golcü oyuncunun çekilen MR sonuçlarına göre sol diz çapraz bağlarının koptuğu tespit edildi. 36 yaşındaki tecrübeli oyuncu sezonu kapatırken, ligde son derece önem taşıyan son 8 haftada forma giyemeyecek. Görevi bırakan Serkan Özbalta ile on birde şans bulan Deniz, Göztepe, Rize, Beşiktaş, G.Antep ve Fatih Karagümrük maçlarında ilk on birde forma giymiş, İzmir derbisinde eski takımı Göz-Göz'e gol atmıştı.

FORMAYA ÜÇ ADAY VAR

SON iki karşılaşmada yine sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Deniz Kadah'ın haziran ayında siyah-beyazlı kulüp ile sözleşmesi sona eriyor. Deniz'in yerine son iki maçta forma giyen Paixao'nun on birde yer alması beklenirken, siyahbeyazlılar Ahmed Rayan ve Daouda Bamba alternatiflerini elinde bulunduruyor.

SEKİZ OYUNCU SINIRDA

ALTAY'DA 8 oyuncu ceza sınırında yer alıyor. Kaleci Lis, Pinares, Paixao, Kappel, Rodriguez, Thaciano, Naderi ve Rayan'ın 3'er sarı kartı bulunuyor. Siyah-beyazlılarda, 2 Nisan Cumartesi oynanacak olan Antalya maçı öncesi 8 oyuncu uyarıldı. Sivas maçında sarı kart gören Poko, Güney ekibine karşı cezalı duruma düşmüştü.