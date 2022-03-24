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Haberler Altay Başkan köpürdü

Başkan köpürdü

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Özbalta için, “Armanın ağırlığını hiç anlayamamış. Bizi ateşe attı, kendisini hiçbir kulübe tavsiye etmem” dedi

24.3.2022

Başkan köpürdü

ALTAY'DA başkan Özgür Ekmekçioğlu, Sivasspor deplasmanında bitiş düdüğünün ardından istifa ettiğini canlı yayında açıklayan teknik direktör Serkan Özbalta'ya tepki gösterdi. Kulübün medya ekibinden paylaşılan açıklamada, genç teknik adamın İzmir'e gelme nezaketinde bile bulunmadığını vurgulayan başkan Ekmekçioğlu, "Serkan hoca demek ki Altay armasının ağırlığını anlayamamış. Kimse Altay camiasına, başkan ve yönetimine böyle bir saygısızlık yapamaz. Biz, duygusal bir karar olduğunu düşünürken kendisinin kafasında çok önceden bir plan olduğunu üzülerek gördük" dedi.

Özbalta'ya kendini ispatlama fırsatı verdiklerini ifade eden Özgür Ekmekçioğlu, "Kimseye gül bahçesi vaat etmedik. Tüm ödemelerimizi gecikmeli de olsa yapıyoruz. Ama ilk zorlukta gemiyi terk edip kaçmak nedir? Bizi en kritik aşamada ateşin içine atmaktan bir an bile olsun çekinmediğini üzülerek gördük. Özbalta, davranışı ile Süper Lig düzeyinde görev yapabilecek mental güce sahip olmadığını gösterdi. Bu saatten sonra kendisini hiçbir kulübe tavsiye etmem ve yapacağı açıklamaları ciddiye almam" diye konuştu.

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