  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altay Altay'da Deniz Kadah şoku

Altay'da Deniz Kadah şoku

Spor Toto Süper Lig'de kalan 8 haftada kümede kalma mücadelesi verecek Altay'da forvet Deniz Kadah'tan kötü haber geldi. 36 yaşındaki forvetin sol diz bağlarında yırtık tespit edildi.

DHA

26.03.2022, 13:13

Altay’da Deniz Kadah şoku

Geçen hafta antrenmanda sakatlanan 36 yaşındaki forvetin sol diz bağlarında yırtık tespit edildiği öğrenildi. Deniz'in en az 4 hafta takımdan ayrı kalacağı belirtilirken, tecrübeli santrforun büyük ihtimalle sezonu kapattığı ifade edildi.

Öte yandan geçen hafta ödeme yapılmaması nedeniyle bazı antrenmanlara katılmadığı iddia edilen ve Sivas deplasmanına götürülmeyen golcü Bamba, dünkü idmanda yer aldı. Sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan ön libero Aka da çalışmalara başladı. Siyah-beyazlılarda stoper Björkander ve sol bek Naderi takımdan ayrı çalışıyor. Kappel ise Surinam Milli Takımı'na katıldı.

Altay'ın yeni hocası Sinan Kaloğlu: Zafer inananlarındır

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA