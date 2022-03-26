Altay’ın yeni hocası Sinan Kaloğlu: Zafer inananlarındır

Altay'da yönetimin takımın başına getirdiği Sinan Kaloğlu önemli açıklamalarda bulundu. Altay'da 2002- 2003 tarihleri arasında forma giyen ve teknik adam olarak 19 yıl sonra İzmir'e geri dönen 40 yaşındaki Kaloğlu, "Zafer inananlarındır" vurgusu yaparak camiaya mesaj yolladı. Kaloğlu, "Altay'dan teklif gelmez, görev çağrısı gelir ve biz de kabul ederiz. Şu anda Büyük Altay formasını giydiğim ilk günkü kadar heyecanlıyım" dedi. "Bu armanın rengi solsa, canı yanan insanlarız" diyen Kaloğlu, 2002 yılında şampiyonluk yaşayan kadroda yer aldığını hatırlatarak, "Bugün yine önümüzde zorlu bir süreç var, ama başaracağız. Altay'ımızın yeri asla ve asla burası değil. Bizlerin Milli Takım'a kadar yükselmesini sağlayan armaya olan borcumuzu ödemeye geldik. İnançlıyız, kararlıyız. Vefalı Altay taraftarının da bizi bağrına basacağına yürekten inanıyorum. O sahadan formamız sırılsıklam olmadan çıkmama sözü veriyoruz" şeklinde konuştu.

NADERİ İÇİN SEFERBERLİK

Sivas maçında sakatlanan Naderi'nin geri dönmesi için seferberlik ilan edildi. Sağlık heyeti İranlı sol bekin milli ara dönüşü 2 Nisan Cumartesi günü oynanacak olan Antalya maçına yetiştirilmesi için yoğun bir çaba sarf ediyor. Siyah-beyazlılarda golcü Deniz Kadah da antrenmanda sakatlanarak sezonu kapatmıştı. Naderi'nin bu maça yetişmeme durumunda ise Kazımcan'ın forma giymesi de bekleniyor.