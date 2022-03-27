Altay’a hücum

Spor Toto Süper Lig'de ilk sezonunda kümede kalma mücadelesi veren Altay'ın yıldızları şimdiden transfer gözdesi oldu. Siyah-beyazlı ekipte sezon başında takıma katılan ve takımın konumuna rağmen yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken Mateusz Lis ile alt yapıdan vitrine çıkan Kazımcan Karataş Süper Lig ekiplerini peşinden koşturuyor. Polonyalı eldiven Lis için devre arasında da nabız yoklayan Galatasaray'ın ardından Beşiktaş kulübü de yakın temasa başladı. Beşiktaş'ın yerli file bekçisi Ersin'in sezon sonunda Nice ekibine transfer olma ihtimalinin ardından 25 yaşındaki Lis'i gündemine aldığı öğrenildi.

BAŞARILI FORVETE ÜÇ TALİP VAR

Kazımcan da devlerin gündemine geldi. G.Saray'ın talip olduğu 18 yaşındaki futbolcu için ligde şampiyonluğa koşan Trabzonspor ile Başakşehir de devre girdi. Kazımcan ile ilgilenen en ciddi ekibin G.Saray olduğu öğrenilirken, Trabzonspor ve Başakşehir'in de genç futbolcunun maçlarını yakın takibe aldığı öğrenildi. Yabancı futbolcu sınırlaması da U-19 Milli Takımı'nda da forma giyen Kazımcan'a olan ilgiyi artırıyor. Süper Lig ekipleri sezon sonunda sözleşmeleri devam eden iki yıldız için Altay kulübünün kapısını çalacak. ■ BURAK HAKERLER