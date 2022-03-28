24 puanın hepsine talibiz

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalmanın hesaplarını yapan Altay'ın yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu, kalan 8 haftada alabilecekleri 24 puana talip olduklarını söyledi. Kendi camiasında olduğu için mutlu olduğunu belirten Sinan Kaloğlu, "Coşkulu, iyi bir takım olmak istiyoruz. Biz inanıyoruz. Büyük Altay taraftarı da bize inansın ve destek olsun. Son 8 maçımız ve en önemli 8 maçımız. Her şeyi bir yana bırakıp, kulübümüzün, camiamızın geleceği için hep birlikte olalım. Buna ihtiyacımız var, en çok da Altay taraftarına ihtiyacımız var. Biz de onları mahcup etmeyeceğiz. Bizler bu camianın insanlarıyız. Ben de en az Büyük Altay taraftarı kadar derinden bu duyguyu yaşayan insanım. Ben Sinan Kaloğlu olduysam burada oldum. Gönülden bağlı olduğunuz bir yere onun arması yere düşecek ya da solacak bir durum olduğunda bizim vicdanımız sızlar" diye konuştu.



EKİBİ BELLİ OLDU

ALTAY'IN yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu'nun ekibi netleşti. Kaloğlu'nun yardımcılıklarını Sefer Yılmaz ile Murat Uluç'un yapacağı, Ferhat Odabaşı'nın kaleci antrenörü, Yusuf Randa'nın da atletik performans antrenörü olarak görev alacağı belirtildi. Kaan Karakaş'ın oyuncu ve maç analiz antrenörü, Ramis Gazelci'nin atletik performans antrenörü, Görkem Güngör'ün oyuncu ve maç analiz antrenörü görevinde bulunacağı belirtildi.