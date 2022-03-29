Büyük Altay’da büyük tehlike

SÜPER Lig temsilcisi Altay'ı Haziran ayında zorlu günler bekliyor. Transfer tahtası kapalı olan ve ara dönemde kadrosuna takviye yapamayan siyah-beyazlılarda 15 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor. Kontratı bitecek futbolcuların çoğunluğunun as kadroda yer alan futbolcular olması yönetimin işini daha da zorlaştıracak. Altay'da kiralık olarak forma giyen golcü Ahmed Yasser Rayan'ın yanı sıra savunmada İbrahim Öztürk, Tolga Ünlü, Özgür Özkaya, Cebrail Karayel, orta alanda Thiam, Andre Poko, Thaciano, Zeki, Kappel, Ceyhun, ileri uçta Paixao ve Deniz Kadah ile kaleciler Cihan ve Ozan haziran ayında boşa çıkacaklar. Altay'ın Süper Lig'de tutunması yönetimin sözleşme yenilemek istediği oyuncuları kadroda tutması için elini güçlendirecek.

MISIRLI RAYAN SEZON SONUNDA YOLCU

Altay yönetiminin El Ahli'den kiraladığı Mısırlı forvet oyuncusu Ahmed Yasser Rayan'ın sözleşmesindeki transfer etme opsiyonunu kullanmayacağı, 15 oyuncudan en az 7 oyuncuyla sözleşme yapmayı planladığı öğrenildi. ■ BURAK HAKERLER

EN ZOR SINAVINDA

SPOR Toto Süper Lig'de son 8 maçında toplayacağı puanlarla lige tutunmayı hedefleyen düşme hattındaki Altay, cumartesi günü evinde oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasında sezonun en zorlu sınavlarından birini verecek. Lige verilen milli ara öncesi Sivas deplasmanında aldığı yenilgiyle kümede kalma stresi iyice artan siyah-beyazlı ekip, son haftaların en formda ekiplerinden biri olan Antalya temsilcisini mutlak galibiyet hedefiyle konuk edecek. İzmir ekibi, ligde 8 haftadır mağlubiyet yüzü görmeyen ve bu periyotta kalesinde sadece 2 gol gören güçlü rakibi Antalyaspor'un namağlup serisine son vermeye çalışacak. İzmir temsilcisi, Antalyaspor'u da dize getirerek iç sahada 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Altay'da sarı kart cezalısı ön libero Poko ve sakat santrfor Deniz forma giyemeyecek.