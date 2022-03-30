Altay’da mecburi değişim

Spor Toto Süper Lig'de kurtuluş mücadelesinde cumartesi günü İzmir'de Antalyaspor'a karşı hayati bir mücadele verecek olan Altay'da zorunlu değişim yaşanacak. İzmir ekibinin yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu, ilk maçında cezalı ve sakatlar nedeniyle on birde rotasyona gidecek. Siyah-beyazlı ekipte, savunmada, orta alanda ve ileri uçta taşlar yerinden oynayacak.

KAZIMCAN'A GÖREV

Kaloğlu, Sivas deplasmanında sakatlanan Naderi'yi riske etmeyecek. Poko gördüğü kartla cezalı duruma düşerken, Deniz Kadah ise sezonu kapattığı için kadroda yer alamayacak. Kaloğlu, Naderi'nin yerinde Kazımcan'a forma vermeyi planlıyor. Poko'nun yerine ise Zeki ya da Ceyhun ikilisinden birine karar verecek olan Kaloğlu, Deniz Kadah'ın yerine ise görev vereceği isme henüz karar veremedi.

MURAT ULUÇ YUVAYA DÖNDÜ

ALTYAPISINDA forma giydiği Altay'da 2016-2018 yılları arasında kaptan olarak üst üste 3. Lig ve 2. Lig'de iki şampiyonluk yaşadıktan sonra 1. Lig'de jübile yapıp önce yardımcı antrenör, sonra sportif direktör olarak görev alan Murat Uluç yeniden yuvaya döndü.

ALTAY'DA RAYAN FORMAYA YAKIN

CUMARTESİ günü evinde oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Altay'da Mısırlı forvet Ahmed Yasser Rayan'ın formaya göz kırptığı ifade edildi. Siyahbeyazlılarda forvet oyuncuları ilk maçına çıkacak teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun gözüne girmek için savaş verirken, golcüler arasında Rayan'ın antrenmanlardaki performansıyla bir adım önde olduğu bildirildi.

Deniz Kadah'ın sakat olduğu İzmir temsilcisinde diğer forvetler Bamba, Paixao ve Rayan formayı kapmak için mücadele verirken, 24 yaşındaki Mısırlı santrforun Antalyaspor karşısında ilk 11'de yer alması bekleniyor. Eski bir golcü olan teknik direktör Kaloğlu'nun takımın forvetleriyle özel olarak ilgilendiği kaydedildi. Bu sezon Süper Lig'de 21 maçta 6 kez 11'de şans bulan Rayan 4 gol, 1 asistle oynadı.