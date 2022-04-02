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Haberler Altay Altay-Antalyaspor canlı anlatım

Altay-Antalyaspor canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay, 31'inci haftada evinde son haftaların formda ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'la karşı karşıya. Altay-Antalyaspor maçının canlı anlatımını haberimizden takpi edebilirsiniz.

02.04.2022, 15:53

Altay-Antalyaspor canlı anlatım

Milli ara öncesi son olarak deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a son anlarda 2-1 mağlup olan İzmir temsilcisi taraftarının önünde kazanarak iç sahada 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Antalyaspor ise 8 haftalık namağlup serisini sürdürmeye çalışacak.

Altay'da bu sezon 4'üncü teknik adam olarak göreve getirilen Sinan Kaloğlu hem teknik direktörlük kariyerinin hem de siyah-beyazlı takımın başındaki ilk maçına çıkacak. Ligde son 8 maç öncesi 29 puanla kümede kalma barajının 6 puan gerisinde 17'nci sırada yer alan Altay, 41 puanı bulunan 10'uncu basamaktaki rakibini yenerek lige tutunma umutlarını korumak istiyor. Siyah-beyazlılarda dizinden sakatlanarak sezonu kapatan santrfor Deniz Kadah ile sarı kart cezalısı ön libero Poko kadroda yer almayacak.

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