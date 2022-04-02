Altay-Antalyaspor maçına dair merak edilenler araştırılıyor. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak maçta dizinden sakatlanarak sezonu kapatan santrfor Deniz Kadah ile sarı kart cezalısı ön libero Poko kadroda yer almayacak. Peki Altay-Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

ALTAY – ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Yasin Kol düdük çalacak. Zorlu mücadele BeIN Sports HD 2 kanalından yayınlanacak.

Milli ara öncesi son olarak deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a son anlarda 2-1 mağlup olan İzmir temsilcisi taraftarının önünde kazanarak iç sahada 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Antalyaspor ise 8 haftalık namağlup serisini sürdürmeye çalışacak.

Altay'da bu sezon 4'üncü teknik adam olarak göreve getirilen Sinan Kaloğlu hem teknik direktörlük kariyerinin hem de siyah-beyazlı takımın başındaki ilk maçına çıkacak. Ligde son 8 maç öncesi 29 puanla kümede kalma barajının 6 puan gerisinde 17'nci sırada yer alan Altay, 41 puanı bulunan 10'uncu basamaktaki rakibini yenerek lige tutunma umutlarını korumak istiyor.