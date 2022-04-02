Altay evinde kaybetti ve...

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Yasin Kol (xx), Kemal Yılmaz (xx), Ata Yıldırım (xx)

ALTAY: Lis (x) - Cebrail (xx), İbrahim (xx), Murat (xx), Özgür (x) (Dk. 70 Kappel x), Thaciano (x) (Dk. 46 Ceyhun x) (Dk. 90 Thiam), Zeki (x) (Dk. 90 Eren), Pinares (x) (Dk. 70 Kazımcan x), Rodriguez (x), Bamba (x), Rayan (xx)

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin (xx) - Bünyamin (xxx), Kudriashov (xxx), Naldo (xx), Güray (xxx), Hakan (xx) (Dk. 65 Fredy x), Fernando (xxx), Ndao (xx) (Dk. 65 Gökdeniz x), Adriano (xxx) (Dk. 85 Mustafa x), Sinan (xx) (Dk. 59 Ghacha x), Wright (xxx) (Dk. 84 Veysel)

GOLLER: Dk. 25 Adriano, Dk. 70 Wright (Antalyaspor) - Dk. 74 (P) Rayan (Altay)

SARI KARTLAR: Thaciano, Özgür, Murat, Rayan (Altay) - Sinan, Ndao (Antalyaspor)

Konuk takım 25'inci dakikada Adriano ile perdeyi açtı ve ilk yarıyı 1-0 galip tamamladı. Antalyaspor 70'inci dakikada Wright ile bir gol daha buldu ve farkı ikiye çıkardı. Altay, 74'üncü dakikada Rayan'ın penatı golüyle umutlansa da puan alamadı. Altay bu sonuçla 29 puanda ve düşme hattında kaldı. Antalyaspor ise 44 puana yükselip rahat nefes aldı. Altay'da alacakları için yönetimle gerginlik yaşayan golcü Paixao kadro dışı kaldı ve maçta görev alamadı. Siyah-beyazlı taraftarlar ise Başkan Özgür Ekmekçioğlu ve yönetimi istifaya davet etti.

9'uncu dakikada sağ kanattan hızlı gelişen hücumda topla uzun süre ilerleyen Wright'ın ceza sahasına girdikten sonra yaptığı ortada müsait durumdaki Ndao'nun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. Gol kararına rağmen VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle karar geçerlilik kazanmadı.

21'inci dakikada bir süre topla birlikte kaleye doğru giden Rodriguez'in ceza sahası dışından attığı sert şutta meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

25'inci dakikada konuk ekip öne geçti. Rakip yarı sahada Altay'a baskı kuran ve topu kapan Fraport TAV Antalyasporlu Ndao'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Wright'ın bekletmeden yaptığı ortada Luiz Adriano meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

44'üncü dakikada Sinan Gümüş'ün pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Wright'ın şutunda top auta gitti. Bu sırada Thaciano'nun Sinan Gümüş'e yaptığı hareketi faul olarak değerlendiren hakem Yasin Kol, penaltı kararı verdi. Ancak VAR'dan pozisyonun dışarıda olduğu bildirildi. Hakem kararını serbest vuruş olarak değiştirdi.

47'nci dakikada Ahmed Rayan'ın pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Zeki Yıldırım'ın şutunda kaleci Boffin'i de geçen topu Naldo uzaklaştırdı.

70'inci dakikada Fraport TAV Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. Gökdeniz'in pasıyla ceza sahasına girerken topla buluşan Wright'ın vuruşunda top filelere gitti: 2-0.

73'üncü dakikada Kappel'in ceza sahası içinde Ghacha ile girdiği ikili mücadelede yerden kalmasının ardından hakem Yasin Kol penaltı kararı verdi. Atışı 74'üncü dakikada kullanan Ahmed Rayan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2.