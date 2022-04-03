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Altay ateşe yürüyor

Spor Toto Süper Lig'de Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Fraport Tav Antalyaspor'a 2-1 yenilen Altay, kurtuluş yolunda ümit tüketti. Düşme hattından çıkamayan ve 29 puanda kalan siyah-beyazlılar 16'ncı GZT Giresunspor'un 7 puan gerisine düştü.

03.04.2022, 14:28

Altay ateşe yürüyor

Teknik direktör Sinan Kaloğlu da Altay'ın başında çıktığı ilk maçta mağlubiyet üzüntüsü yaşadı. Kazanmak için çok gayret gösterdiklerini vurgulayan Kaloğlu, kalan 7 maçta ellerinden gelen tüm mücadeleyi ortaya koyacaklarını söyledi.



Takımla kısa bir zamandır birlikte olduğunu vurgulayan Sinan Kaloğlu, "Maalesef bireysel hatalar yaptık ve golleri bu yüzden yedik. Bu maça psikolojik olarak çok iyi hazırlanmıştık. Rakibimiz de etkili oyunculara sahipti. Antalyaspor pozisyonları değerlendirdi biz ise fırsatları kaçırdık. Ancak ben inancımı kaybetmiyorum, sonuna kadar savaşacağız" dedi.

Altay, Süper Lig'de gelecek hafta deplasmanda Adana Demirspor'un rakibi olacak.

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