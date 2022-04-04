Pes etmeyeceğiz

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay önceki gün evinde Antalyaspor'a 2-1 yenilerek kurtuluş yolunda önemli bir fırsat teperken 16. GZT Giresunspor'un 7 puan gerisine düştü. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sinan Kaloğlu, takımın başında çıktığı ilk maçta mağlubiyet üzüntüsü yaşadı ancak sonuna kadar savaşıp pes etmeyeceklerini dile getirdi.

SONUNA DEK MÜCADELEYE DEVAM

Kaloğlu "Bazı alışkanlıklarımız var, geniş oynuyoruz. Takımın boyu biraz uzun, kısaltmaya çalıştık. Rakibimiz etkili oyunculara sahip. Yapacağımız tek şey sonuna kadar mücadele etmek. Maç maç gidip, neyi daha iyi yapabiliriz antrenmanlarda bunu çalışacağız. Takım bütünlüğüne daha çok dikkat edeceğiz. Mücadelemizi son haftaya kadar bırakmayacağız. Bunu da herkes görecek, üzgünüz" yorumunda bulundu. 10 Nisan'da Adana Demirspor deplasmanına çıkacak İzmir ekibi ilk yarıda kendi sahasında 3-1 mağlup olduğu rakibinden rövanşı almaya çalışacak.



GÖZLER YÖNETİMDE

ALTAY yönetiminin karşılaşma öncesinde sorun yaşadığı golcü yıldız Marco Paixao ile ilgili bu hafta bir karar vermesi bekleniyor. Kadro dışı kalan başarılı futbolcu için bu hafta resmi bir açıklama yapılacağı gelen haberler arasında. Bu arada sarı kart cezalısı olduğu için Antalyaspor maçının kadrosunda yer almayan Poko da takıma dönecek. Poko'nun Adana Demir mücadelesinde 11'de sahaya çıkacağı öğrenildi.