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Haberler Altay Altay'da Paixao kadro dışı bırakıldı

Altay'da Paixao kadro dışı bırakıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da Marco Paixao ve Murat Akça’nın A Takım kadrosunda yer almayacağı açıklandı.

AA

08.04.2022, 00:07

Altay’da Paixao kadro dışı bırakıldı

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Marco Paixao'nun disiplinsiz davranışları, Murat Akça'nın ise performans yetersizliği nedeniyle yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakıldığı bildirildi.

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