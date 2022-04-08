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Haberler Altay Altaylı Murat Akça: Başarısızlığınızı 2 tane futbolcunun üstüne atmayın

Altaylı Murat Akça: Başarısızlığınızı 2 tane futbolcunun üstüne atmayın

İzmir ekibi Altay'dan yapılan açıklamada Marco Paixao'nun disiplinsiz davranışları sebebi ile, Murat Akça'nın ise performans yetersizliği nedeniyle kadro dışı bırakıldığı söylenmişti. Murat Akça, sosyal medyadan kadro dışı bırakılmasına tepki göstererek Süper Lig'de son 8 haftada 6 kez haftanın 11'ine seçildiğini ifade etti. Akça, "Kendi başarısızlığınızı 2 tane futbolcunun üstüne atmayın. Asıl olan ‘Altay’dır” dedi.

08.04.2022, 11:46 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022, 11:48

Altaylı Murat Akça: Başarısızlığınızı 2 tane futbolcunun üstüne atmayın

Altay'da performans yetersizliği gerekçesiyle kadro dışı bırakılan deneyimli stoper Murat Akça, karara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Murat Akça, Süper Lig'de son 8 haftada 6 kez haftanın 11'ine seçildiğini belirterek, "Kendi başarısızlığınızı 2 tane futbolcunun üstüne atmayın" dedi.

Altay, dün gece saatlerinde yayımladığı açıklamayla, Marco Paixao'nun disiplinsiz davranışları, Murat Akça'nın ise performans yetersizliği sebebiyle kadro dışı bırakıldığını duyurmuştu. Kararın açıklanmasının hemen ardından Murat Akça, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak duruma tepki gösterdi.

Akça, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"Son 8 haftada 6 defa Süper Lig'de haftanın 11'ine seçilmişim. 1.5 senede bu takımda 50 maça çıktım ve bugün performans yetersizliği nedeniyle kadro dışı bırakıldım. Kendi başarısızlığınızı 2 tane futbolcunun üstüne atmayın. Asıl olan 'Altay'dır."

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