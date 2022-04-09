Altay’da Akman sesleri

Özgür Ekmekçioğlu'nun istifasının ardından gözler 21-28 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan genel kurula çevrildi. Adaylık için adı geçen en güçlü isim ise İbrahim Akman. 37 yaşındaki Akman'ın geçtiğimiz hafta İstanbul'da Ekmekçioğlu ile bir araya gelip genel kurul sürecini konuştuğu ortaya çıktı. Galatasaray'ın Barcelona'yı konuk ettiği mücadeleyi tribünden takip eden Ekmekçioğlu'nun başkan adaylığı için aylardır adı geçen İbrahim Akman ile karşılaşmanın ardından gece yarısı bir otel lobisinde bir araya geldiği ifade edildi. Mustafa Denizli'nin ayrılma sürecinde 'Gerektiğinde elimizi taşın altına sokmaktan çekinmeyeceğimizin bilinmesini isteriz' şeklinde bir paylaşım yapan İbrahim Akman'ın siyah beyazlı kulübün mali bilgilerini incelediği ve kararını en kısa sürede vereceği bildirildi.



İBRAHİM AKMAN KİMDİR?

ALTAY tribünlerinin tanınan simaları arasında yer alan İbrahim Akman, kurduğu ilk şirketle yazılım dünyasına giriş yaptı. 37 yaşındaki Akman, teknoloji içerikli haberlerin verildiği bir web sitesi oluşturdu. Hemen ardından ise mobil oyun sektörüne girdi. Girişimci Akman, Süper Lig'deki Kadın Futbol Takımı'na forma sponsoru olarak kulübe maddi destek de sağlamıştı.