Başarısızlığınızı üzerimize atmayın!

Altay'da performans yetersizliği gerekçesiyle Marco Paixao ile birlikte kadro dışı bırakılan stoper Murat Akça sosyal medya hesabı üzerinden yönetime sert tepki gösterdi. Akça, "Son 8 haftada 6 defa Süper Lig'de haftanın 11'ine seçilmişim. 1.5 senede bu takımda 50 maça çıktım ve bugün performans yetersizliği nedeniyle kadro dışı bırakıldım. Kendi başarısızlığınızı 2 tane futbolcunun üstüne atmayın. 'Asıl olan Altay' sözlerini paylaştı.

"FORMAYI HAK EDEN GİYECEK"

Murat Akça'nın Sivasspor maçından önce sözleşmesi devam etmesine rağmen, "Sezon sonu gideceğim. Bunlar artık son maçlarım" dediği için gözden çıkarıldığı iddia edildi. Kongreye kadar başkanlık koltuğunda oturacak olan Levent Doğanoğlu'nun da futbolcularla toplantı yapıp, "Bizimle birlikte savaşa çıkacaklarla yola devam edeceğiz. Bu armayı hak eden giyecek" dediği öğrenildi.