Vah İzmirim vah! Takımlar düşüyor kulüp başkanları bir bir kaçıyor

Spor Toto Süper Lig'de 18 yıl aradan sonra iki takımla birden temsil edilme gururunu yaşayan İzmir kabus dolu bir sezon yaşıyor. Türkiye'nin en üst liginde devler arenasında 5. sezonunu geçiren Göztepe ile ilk yılında Avrupa hedefi ile yola çıkan Altay, küme düşmenin en büyük adayları arasında gösterilirken, iki köklü ekibin başkanı da henüz sezon bitmeden görevlerinden istifa etti. Göztepe'nin en büyük hissedarı olan Mehmet Sepil, başkanlığı avukatı Murat Yazıcı'ya devrederken, kulübün devir işlemlerini resmen başlattı.

ŞOK EDEN KARARLAR

Bir diğer İzmir temsilcisi Altay'ı TFF Üçüncü Lig'den alıp Spor Toto Süper Lig'e taşıyan genç başkan Özgür Ekmekçioğlu da önceki gün sezonun bitimine 7 hafta kala istifa ederek ay sonunda kongre kararı aldı. Düşme hattında yer alan iki ekibinde yönetiminde büyük çatlaklar oluşurken, yapılan hamleler de şaşırttı. Göztepe, en golcü oyuncusu Cherif Ndiaye'yi sezon bitmeden Çin ekibi Shanghai Port ekibine satarak vedalaştı. Altay ise takımı Süper Lig'e çıkaran gol kralı patentli yıldızı Marco Paixao ve stoperi Murat Akça'yı kritik Adana Demir deplasmanı öncesi kadro dışı bıraktı. Yönetim krizi ve kadroya yapılan operasyonlar bitime 7 hafta kala Göztepe ve Altay'ın tutunma ihtimallerini iyice zayıflattı.

GİDİŞ ZAMANLARI ELEŞTİRİLİYOR

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ve Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, sportif başarılar ve stat projeleriyle iki kulübün de tarihine olumlu anlamda adını yazdırdı. Sepil ve Ekmekçioğlu, iki İzmir ekibinin Süper Lig hasretine son verip, Gürsel Aksel Stadı ve Alsancak Mustafa Denizli Stadı projelerinin hayata geçip, tamamlanmasında önemli bir katkı sağlamalarına rağmen, görevden ayrılma zamanları eleştiri aldı. İki ekip de küme düşme potasında hayat mücadelesi verirken, Mehmet Sepil ve Ekmekçioğlu'nun istifaları iki camiada hoş karşılanmadı.

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