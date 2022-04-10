Adana Demirspor - Altay l CANLI ANLATIM

49 puan 14 averaj ile 6. sırada yer alan Adana Demirspor, 29 puan -13 averaj ile 17. sırada yer alan Altay ile karşı karşıya geliyor.

Mücadele ligde 11 golle kendi sahasında en az gol yiyen 2 takımından biri olan Adana Demirspor ile deplasmanda oynadığı son 6 maçta kalesini gole kapatamayan Altay maçına sahne olacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. beIN SPORTS 1'den karşılaşmayı dilerseniz SKORER'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER



Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip Talha, Samet, Rassoul, Belhanda, Gökhan İnler, Stambouli, Akintola, Yunus Akgün, Assombalonga

Altay: Lis, Cebrail, Kazımcan, Björkander, Naderi, Ceyhun Gülselam, Eren, Poko, Bamba, Martin Rodriguez, Thiam