Altay’da yeni aday

Altay'da Özgür Ekmekçioğlu'nun görevinden istifa etmesinin ardından siyah-beyazlı kulüpteki aday trafiği hız kazandı. 21-28 Nisan tarihlerinde düzenlenecek genel kurul öncesi ilk olarak İbrahim Akman isminin öne çıkmasının ardından dün de İzmir barosu avukatlarından 46 yaşındaki Mutlu Kasapoğlu'nun da başkanlık için kolları sıvadığı öğrenildi. Küçük yaşlardan itibaren Altay'a gönül veren başkan adayı güçlü bir yönetimle adaylığını açıklayacaklarını ve iyi bir ekiple kulübe talip olduklarını söyledi.

YENİ ASIR'a konuşan başkan adayı 'Beş senede üç şampiyonlukla arka arkaya bugünlere geldik, bir yılda asansör gibi düştük. Başkanın açıkladığı rakama göre 300 milyona yakın borç var. Mali disiplini olmayan bir kulüp başarılı olamaz" dedi.

LİSTESİNİ OLUŞTURUYOR

Listesini oluşturup önümüzdeki günlerde resmen adaylığını açıklaması beklenen Mutlu Kasapoğlu, kulübün son durumu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Süper Lig'e sindire sindire gelmediğimiz için hızlı düştük. Sıkıntıları ve sorunları çok iyi biliyoruz. Popülist söylemlerden önce sağlam mali yapısı olan düzgün bir Altay için geliyoruz. Kişilere ve kurumlara bağlı olmayan, kendi ayakları üzerinde duran Altay'ı yaratmak için bu göreve ben ve arkadaşlarım adayız. Camiamızın önde gelen büyüklerinden, ağabeylerimizden olur, izin ve destek alarak bu yola çıkıyoruz. İsmi ile özdeşleşen Büyük Altay için bu göreve talibiz." FATİH ŞENDİL

YARDIMA HAZIRIM

Altay'da kadro dışı kalan Portekizli golcü, takımının ligde kalması için yardımcı olmak istediğini söyledi. Paixao, "Hiçbir zaman disiplinsizlik yapmadım. 3 kez gol kralı oldum. Kulübümü seviyorum" dedi

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Altay'da geçtiğimiz günlerde disiplinsiz hareketleri gerekçesiyle kadro dışı bırakılan Marco Paixao ilk kez konuştu.

PAİXAO 4. YILINI GEÇİRİYOR

Siyah-beyazlı kulüpte 4. yılını geçiren Portekizli futbolcu, kulüpte yaşananları şok edici olarak yorumlarken, yönetimden af beklediğini ifade etti. Kulübün bu karardan dönmesini isteyen Paixao, "Kulüpte hiçbir zaman disiplinsizlik yapmadım. Kümede kalmak için takımıma yardımcı olmak istiyorum. Karakterim sayesinde takım kaptanlığına seçildim. Bu kulübün ve şehrin insanlarını seviyorum. Arkadaşlarımın da desteğiyle 3 kez gol kralı oldum. Bu yıl kulüpte neler olduğunu anlayamıyorum. Süper Lig'de kalmak için takımıma yardımcı olmama izin verilmesini umuyorum" diye konuştu.