Akman sert çıktı

ÖZGÜR Ekmekçioğlu'nun hafta içinde istifa etmesi sonrası adıbaşkan adayı olarak geçen İbrahim Akman sessizliğini bozdu. Akman, yaptığı yazılı açıklamada Ekmekçioğlu'nu eleştirip, açıklanan borcun da gerçekten çok daha fazla olduğunu söyledi.

BORÇ DAHA FAZLA

AKMAN, Ekmekçioğlu'nun bir kişinin altından kalkamayacağı bir ortam bırakarak kulübü terk ettiğini dile getirerek "Ligde kalma ihtimalimizin son ana kadar zorlanması gereken bir ortamda, 'aday olmaya hevesli arkadaşların önünü açmak' bahanesiyle istifa edilmesi olası adayların yolunu açmak değil, mevcut durumun kötülüğünü gizleme çabasıdır. Açıklamalarda 3 lig atlandığı vurgulanırken, 18 milyon TL olan borcun 400 milyon TL'ye çıkarıldığı ve önümüzdeki seneye sarkan bir transfer yasağımız olduğu gerçekleri göz ardı edilmek istenmektedir. Özellikle son 2 senede alınan hatalı yönetimsel kararlar ile Altay'ın geleceği tehlikeye atılmıştır. Mevcut sorunları tek başımıza çözmemiz ve bu şartlarda aday olmamız mümkün görünmemektedir" dedi.