İzmir için kritik Cumartesi

Süper Lig'de kümede kalma umutları zayıflayan Altay ve Göztepe, bugün kader sınavlarına çıkacak. Altay, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 16.00'da ligin iddialı ekibi Başakşehir'i konuk edecek. Müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Giresunspor'un 10 puan gerisine düşen siyahbeyazlılar, zorlu maçı kazanmak zorunda.

Altay'da kadro dışı kalan Paixao ve Murat, sakatlığı bulunan Deniz ile Özgür forma giyemeyecek. Thaciano'nun durumu sabah belli olacak. Ligde kümede kalma umutlarını iyice azaltan Göztepe, ise son haftaların formunu artıran ekibi F.Bahçe ile karşı karşıya gelecek.

HEDEF GALİBİYET OLACAK

Ülker Stadı'nda 20.30'da başlayacak olan karşılaşmanın hakemi Yasin Kol. Üst üste aldığı 9 yenilgi ile 27 puanda kalan Göztepe zorlu maçı kaybeder, 12 puan üzerindeki Giresun ise Beşiktaş'ı mağlup ederse 5 yıl sonra düşmesi matematiksel olarak kesinleşecek. Göz-Göz'de takımdan ayrılan golcü yıldız Ndiaye ve Obinna maçta oynamayacak. Tedavisi süren Atınç'ın durumu ise belirsiz.

FENER'DE İRFAN CAN YOK

Süper Lig'de üst üste 4 maçını da kazanarak ikinciliği Konyaspor'un elinden alan Fenerbahçe'de Göztepe maçı öncesi tek eksik var. Sarılacivertlilerde Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen İrfan, bugün takımını yalnız bırakacak. Kanarya'da ayrıca Mert Hakan, Serdar Aziz, Gustavo, Novak, Osayi- Samuel ve Kim Min-Jae kart görmeleri durumunda Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.