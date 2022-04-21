Birden fazla aday çıkar

Altay'da görevi bırakan eski başkan Özgür Ekmekçioğlu suskunluğunu bozdu ve siyah-beyazlı kulübün kongre süreci ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kulüpte genel kurula tam bir hafta kalması ve henüz aday çıkmaması dikkat çekerken Ekmekçioğlu ise tam tersine bu kısa sürede birden fazla aday çıkacağını savunarak "Altay, Türk futbolunun en saygın kulüplerinden biri. Sadece bir değil birden fazla başkan adayı çıkacağına inanıyorum. Yeni yönetime, elimizden gelen tüm desteği, maddi-manevi vereceğiz. Görev sürem boyunca büyük özveri gösteren kulüp personeline, idari ve teknik kadrolara, tüm genel kurul üyelerimize, eski başkanlarımıza ve taraftarımıza teşekkür ediyorum"şeklinde yorum yaptı.

HERKES HATA YAPAR

6 yıllık başkanlık görevini Levent Doğanoğlu'na bırakarak 28 Nisan'da yapılacak olağanüstü genel kurul sürecini başlatan Ekmekçioğlu, 26 yaşında üniversiteden yeni mezun olan biri olarak kolay sorumluluk almadığının altını çizerek "6 yıllık süreçte geçirdiğim ağır koronavirüs ve bronşit nedeniyle çok zor günler yaşamama rağmen asla vazgeçmedim. Çünkü Altay, asla vazgeçmeyenlerin kulübüdür. Gün geldi, belki herkese ters gelen kararlar aldım. Gün geldi, bu kararların iyi ve kötü sonuçlarını birlikte yaşadık. Herkes hata yapar. Hata, insanın doğasında var ve gelişim için en önemli şey ise bunlardan gerekli dersleri çıkarabilmektir. 28 Nisan'da sadece başkanlık görevine veda edeceğim, Altay'a değil" dedi.

GÜZEL GÜNLER YAŞADIK

Altay taraftarına ise özel olarak seslenen Ekmekçioğlu, şöyle devam etti: "Birlikte çok güzel günler yaşadık. Final kaybetmekten yorgun düşen kulübümüzü taraftarımızla birlikte yeniden Süper Lig'e çıkardık. Bunları hep birlikte yaşadık ve başardık. İyi ve kötü günlerimiz de oldu. Büyük Altay taraftarı olmak öyle kolay bir şey değil."

GALATASARAY MAÇI BİLETLERİ 10-20 TL

SÜPER Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay'ın Pazar günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynayacağı maçın bilet fiyatları açıklandı. Saat 20.30'da başlayacak randevuda kale arkası biletlerinin 10 TL olacağı kaydedilirken maraton tribünü ise 20 TL'den satışa sunuldu. Numaralı Batı Üst Tribün ve Numaralı Batı Alt Tribün biletleri ise 40TL'den satılacak. Daha önce olduğu gibi kadın taraftarlar ve öğrencilerden ücret alınmayacak.