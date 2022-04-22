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Haberler Altay Göztepe ve Altay, bu hafta düşme tehlikesiyle karşı karşıya

Göztepe ve Altay, bu hafta düşme tehlikesiyle karşı karşıya

Süper Lig’de 27 puandaki Göztepe, G.Antep FK’yı yenemezse matematiksel olarak bir alt lige inecek. 30 puanlı Altay, G.Saray’a yenilirse rakiplerinin maçları önem kazanacak

22.4.2022

Göztepe ve Altay, bu hafta düşme tehlikesiyle karşı karşıya

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ve Altay için 34. hafta çok kritik bir öneme sahip oldu. Ligde 18 yıl sonra buluşan iki İzmir ekibi, hafta sonu alacağı sonuçlara göre matematiksel olarak küme düşebilir.

EN KRİTİK 90 DAKİKA
G.Antep FK ile yarın deplasmanda karşılaşacak olan 27 puanlı Göz-Göz, rakibini yenemezse küme düşme barajındaki Giresunspor'la arasındaki 13 puanlık fark nedeniyle matematiksel olarak bir alt lige gidecek. Ligde 30 puanı bulunan ve Pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek Altay'ın da küme düşme ihtimali bulunuyor. Siyah-beyazlılar puan kaybetmesi halinde Sivasspor (42), Kayserispor (42), G.Antep FK (41) ve Giresunspor'un (40) alacağı skorlar neticesinde lige mendil sallayabilir. Bu hafta Altay, Galatasaray'a yenilirse Giresunspor'un (40) puan kaybı yaşaması, Gaziantep Futbol Kulübü (41) ve Kayserispor'un (42) ise haftayı puansız kapatması gerekecek.

YILDIZLAR DÖNÜYOR
ALTAY'DA gözler Pazar günkü Galatasaray maçına çevrildi. Aslan önünde mutlak galibiyete ihtiyacı olan siyah-beyazlılarda, teknik direktör Sinan Kaloğlu yıldız isimlere sarıldı. İzmir ekibinde nik yılkanat oyuncusu Kappel, orta sahada Thaciano ve Pinares ile savunmada Cebrail Karayel, G.Saray maçıyla 11'deki yerlerine dönecek. Kaloğlu, bu kez oyuna son üç maçtır görevlendirmediği Kappel'le başlamayı düşünürken son iki maçta forma giyemeyen Thaciano ve Pinares ile sağ bek Cebrail'i bu kez Aslan'a karşı sahaya sürecek.

GÖZTEPE'DE Jahovic seferberliği yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, sezon sonu için Giresunspor ile görüşen Makedon golcüsü Adis'i elinde tutmanın hesaplarını yapıyor. 1. Lig'e düşmesi halinde 36 yaşındaki yıldızını mutlaka kadroda tutmayı planlayan sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sona erecek olan Adis Jahovic'in takımda kalması için tüm şartları zorlayacak. Adis, 2016- 2017 sezonunda attığı 21 golle takımı Süper Lig'e çıkarmıştı.

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