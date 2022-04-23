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Haberler Altay 22 yıllık hasret

22 yıllık hasret

Yarın G.Saray ile oynayacak olan Altay, rakibini en son 2000 yılında mağlup etti

23.4.2022

22 yıllık hasret

LİGDE yarın evinde Galatasaray'la karşılaşacak Altay, en son 2000 yılında mağlup ettiği sarıkırmızılı ekibi 22 yıl sonra dize getirip umut tazeleme planları yapıyor. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de küme düştüğü 1999-2000 sezonunda İzmir Atatürk Stadı'nda konuk ettiği Galatasaray'ı 12 Mayıs 2000'de Telat Özden'in golüyle 1-0 mağlup ederken, daha sonra G.Saray'la oynadığı 4 resmi maçta rakibine diş geçiremedi. Altay küme düştüğü 2002-03 sezonunda sarı-kırmızılı ekibe evinde 2-1, deplasmanda 5-0 mağlup olurken, 2009'da İzmir'de oynanan Türkiye Kupası maçında gülen taraf 2-1'lik skorla yine Galatasaray oldu. Bu yıl ilk yarıda İstanbul'da oynanan maç 2-2'lik skorla sona ermişti.

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