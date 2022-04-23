22 yıllık hasret

LİGDE yarın evinde Galatasaray'la karşılaşacak Altay, en son 2000 yılında mağlup ettiği sarıkırmızılı ekibi 22 yıl sonra dize getirip umut tazeleme planları yapıyor. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de küme düştüğü 1999-2000 sezonunda İzmir Atatürk Stadı'nda konuk ettiği Galatasaray'ı 12 Mayıs 2000'de Telat Özden'in golüyle 1-0 mağlup ederken, daha sonra G.Saray'la oynadığı 4 resmi maçta rakibine diş geçiremedi. Altay küme düştüğü 2002-03 sezonunda sarı-kırmızılı ekibe evinde 2-1, deplasmanda 5-0 mağlup olurken, 2009'da İzmir'de oynanan Türkiye Kupası maçında gülen taraf 2-1'lik skorla yine Galatasaray oldu. Bu yıl ilk yarıda İstanbul'da oynanan maç 2-2'lik skorla sona ermişti.