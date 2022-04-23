Kurtuluş planı

Spor Toto Süper Lig'de Altay ince hesaplar yapmaya başladı. Ligde 30 puanı bulunan siyahbeyazlılar, kümede kalma barajında yer alan 40 puanlı rakibi Giresun'u yakalamayı hedefliyor. Yarın sahasında G.Saray, sonraki hafta da deplasmanda Hatay ile oynayacak olan İzmir ekibi, bu iki maçta alacağı 6 puanla, Giresun'un olası kayıplarıyla 36. hafta Karadeniz ekibiyle oynayacakları maça kadar puan farkını 4'e indirmeyi planlıyor. Ligin 36. haftasında Giresun ile İzmir'de karşılaşacak olan Altay, rakibini yenerek son iki haftaya 1 puan geride girmenin hesabını yapıyor.

"RAKİBİMİZİN FİKSTÜRÜ ZOR"

Sportif direktör Tuna Üzümcü, futbolcuları da aynı senaryo ile motive ettiklerini belirterek, "Giresun üst üste Karagümrük ve A.Demir ile oynayacak. Rakibimizin bu maçları kazanabileceğini düşünmüyorum. Rakibimizin zor bir fikstürü var. Motivasyonumuz ve inancımız tam" dedi.

BURAK HAKERLER