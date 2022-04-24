Altay Aslan önünde

Süper Lig'in 34. haftasında kümede kalma mücadelesi veren Altay, kritik maçta Galatasaray'ı konuk ediyor. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat 20.30'da çalacak. Karşılaşmanın hakemi Volkan Bayarslan. Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı olarak yayımlayacak. Kümede kalma mücadelesi veren siyah-beyazlılar, 22 yıldır yenemediği güçlü rakibini mağlup ederek dev bir adım atmak istiyor.

EKSİĞİ ÇOK

İzmir temsilcisinde Deniz Kadah, Özgür Özkaya ve Naderi sakatlıkları, Rodriguez kart cezası, Murat Akça ile Marco Paixao ise kadro dışı oldukları için forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda ise Feghouli dışında eksik bulunmuyor. Kümede kalma barajının 10 puan gerisinde yer alan İzmir temsilcisinin bu hafta alınacak sonuçlara göre küme düşme ihtimali bulunuyor. 44 puanla 12'nci basamakta yer alan G.Saray dış sahada 3 maçlık mağlubiyet serisine son vermeye çalışacak.