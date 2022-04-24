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Haberler Altay Altay-Galatasaray maçının VAR hakemi Erkan Engin oldu

Altay-Galatasaray maçının VAR hakemi Erkan Engin oldu

Son dakika... Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, deplasmanda Altay ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi mücadelenin VAR hakemi Erkan Engin oldu.

24.04.2022, 14:36

Altay-Galatasaray maçının VAR hakemi Erkan Engin oldu

Galatasaray'ın Altay'a konuk olacağı müsabakanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Engin oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, Altay'a konuk olacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak mücadelede Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Yusuf Bozdağan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Turgut Doman olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. Engin'e AVAR olarak Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Türkmen eşlik edecek.

Altay Aslan önünde

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