Altay’ın şansı iyice azaldı

Kümede kalma savaşı veren Altay, Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Galatasaray'a 1-0 yenildi. Son 5 maçtan sadece 1 puan alabilen İzmir ekibi, kümede kalma şansını mucizelere bıraktı. 8. dakikada Berkan Kutlu'nun pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, dar açıda olmasına rağmen güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0. 11'de sağ kanattan Pulgar'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde arka tarafta müsait durumdaki Nelsson'un kafa vuruşunda kaleci Lis topu kornere uzaklaştırdı. 20'de hızlı gelişen Galatasaray atağında Kerem'in pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Gomis'in şutunda kaleci Lis'in de dokunduğu top kornere gitti.

HÜCUMDA YETERSİZ KALDI

42'de Ahmed Rayan'ın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Thaciano'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı. 67'de sol kanattan hızlı gelişen Altay atağında Poko'nun yaptığı ortada kale önünde araya giren Van Aanholt meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 90+4'te İbrahim Öztürk'ün indirdiği topu kafa vuruşuyla kaleye göndermek isteyen Poko'nun şutunda kaleci Muslera topu kornere attı. Altay mücadeleyi 1-0 kaybetti.





ALSANCAK KAPALI GİŞE

Altay, dünkü kritik Galatasaray maçını kapalı gişe oynadı. Kümede kalma yolunda büyük öneme sahip Galatasaray maçına siyah-beyazlı taraftarlar, yoğun ilgi gösterdi. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda tribünlerin tamamı dolarken, 12 bin bilet satıldı. Bu sezon 10 Aralık 2021'de Hatayspor randevusuyla açılan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın tribünleri ilk kez doldu. Siyah-beyazlılar, Altaylı futbolculara büyük bir destek verirken, 90 dakika boyunca tezahüratlarıyla takımı ateşledi.





KALOĞLU'NDAN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, dün oynanan Galatasaray maçında değişime gitti. Kaloğlu, önceki hafta Başakşehir'e karşı sahaya çıktığı on birden üç değişiklik yaptı. İbrahim'in yerine Thaciano forma giyerken Naderi'nin yerine de Kazımcan görev aldı. İleri uçta da Bamba'nın yerine Rayan şans buldu. Kaloğlu, dizilişte de değişiklik yaptı. Beşli savunma yerine 4'lü savunmayı tercih eden genç teknik adam, Poko'yu savunmaya çekerken Thiam'ı ise orta alana monte etti.



BAMBA SOKU

Altay'da maç öncesi Bamba şoku yaşandı. Hafta içinde hafif sakatlığı bulunan Fildişi Sahilli golcü, ağrıları artınca son dakika maç kadrosundan çıkarıldı. Bamba'nın yanı sıra pubis sakatlığı nedeniyle sol bek Naderi de dün oynamadı. Siyahbeyazlılarda, sezonu kapatan Özgür Özkaya ve Deniz Kadah'ın yanı sıra kadro dışı bırakılan Paixao ve Murat Akça da kadroda yer almadı.

G.SARAY'DA TAYLAN YOKTU

GALATASARAY Teknik direktörü Domenec Torrent ilk 11'de 2 değişiklik yaptı. Galatasaray'da gribal enfeksiyon geçiren Taylan Antalyalı forma giyemezken, Halil Dervişoğlu yedek soyundu. Bu 2 futbolcunun yerine Gomis ve Emre Kılınç ilk 11'de görev aldı. İyileşen Mostafa Mohamed'in yedek soyunduğu sarı-kırmızılılarda Cezayir Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlığı tam atlatamayan Sofiane Feghouli ile birlikte Olimpiu Morutan ve Barış Alper Yılmaz kadroda yer almadı.







HEM SAKATLANDI HEM CEZALI OLDU

G.SARAY'DA Marcao hem sakatlandı hem de cezalı duruma düştü. Mücadelenin 53. dakikasında Altay kalecisi Lis'in uzun topunda Poko ile koşuya başlayan Brezilyalı futbolcu, kendisini yere bıraktı. Adalesinden sorun yaşayan başarılı stoper oyuna devam edemedi. Alpaslan Öztürk'le değişen Marcao hakemin uyarısına rağmen saha dışına sahaya en yakın bölümden çıkmayarak, orta alandan kenara geldi. Mücadelenin hakemi Volkan Bayarslan da Marcao'yu sarı kartla cezalandırdı. 25 yaşındaki futbolcu gördüğü kartla birlikte gelecek hafta oynanacak Sivasspor maçında cezalı duruma düştü.

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