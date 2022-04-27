Altay’da İbrahim Akman başkan adayı olacak mı? Açıklama geldi

Altay Yüksek Divan Kurulu Üyesi Murat Bora Dülger, yaptığı yazılı açıklamada, olağanüstü genel kurul öncesinde Akman'ın da bir liste hazırlığı içinde olduğu için Yüksek Divan Kurulu olarak kendisiyle görüştüklerini belirtti.

Akman'la 25 Nisan Pazartesi akşamı Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde bir araya geldiklerini aktaran Dülger, şunları kaydetti:

"Bu toplantıda, ekibiyle birlikte bir hazırlık içerisinde olduğunu ve Özgür Ekmekçioğlu'ndan alacakları konusunda fedakarlık beklediğini Yüksek Divan Kurulumuza bildirdi. 26 Nisan Salı günü ise camiamızın önemli ismi Mahmut Özgener'in ev sahipliğinde Özgür Ekmekçioğlu ve İbrahim Akman'ı, Prof. Dr. Ahmet Çoker'in de katılımıyla bir araya getirdik. Benim de yer aldığım bu toplantıda Ekmekçioğlu, Özgener'in de isteğini geri çevirmeyerek 92 milyon TL'yi bulan alacağının 30 milyon TL'sini Akman'ın aday olması durumunda bağışlayacağını ve kalan bölümüne ise temlik koymayacağını açıkladı. Sayın Akman, çok pozitif geçen bu toplantıdan ekibiyle birlikte durum değerlendirmesi yapacağını söyleyerek ayrıldı. Akşam saatlerinde ise aday olma fikrinden vazgeçtiğini Yüksek Divan Kurulumuza bildirdi."