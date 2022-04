Altay’da aday çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında yer alan Altay'da Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun istifa etmesi üzerine düzenlenen olağanüstü genel kurul, İzmir Faal Futbol Hakemleri Derneği'nde düzenlendi. Divan Kurulu Üyeliklerini Erdinç Altınyeleklioğlu, Aybars Akoğlu ve Çağdaş Karabaş'ın yaptığı olağanüstü genel kurulda, çıkar yumruklu kavganın ardından verilen aradan sonra genel kurula devam edildi.

Kürsüye çıkıp hakkındaki iddialara cevap veren Özgür Ekmekçioğlu, uzun zamandır sustuğunu ama bu konuda hata yaptığını ifade ederek, "6 yıldır bir şeyler yapmaya çalıştık, uğraştık. Bir şeyler yaptığımıza inanıyorum. Kulüpte yemek çıkmıyordu biz geldiğimizde. Sokaklardaki çocukların üzerinde Altay forması olsun istedik. Bugün Gaziantep'te, Erzurum'da, Londra'da Altay formalı çocuklar görebilirsiniz" dedi.

Önceki genel kurulda, üyelerin "Stadyum, Süper Lig'den daha kıymetli" diye bağırdığını hatırlatan Ekmekçioğlu, "Bu stat kimin emeğiyle, nasıl yapıldı biliyor musunuz? Buraya neden Mustafa Denizli'yi çağırmadınız? Gelsin her şeyi anlatsın Mustafa Denizli. Taraftar derneğinde Mustafa Denizli'ye 'Hocam amatöre düşelim ama bizi bırakma' diyorlar. Burası Mustafa Denizli spor kulübü değil burası Altay Spor Kulübü. Osman Özköylü'yü getirdik en kötü biz olduk, gönderdik yine en kötü biz olduk. Mustafa Denizli'yi getirdik en kötü biz olduk, gönderdik yine en kötü biz olduk. Biz kulüp olarak çok şımardık" şeklinde konuştu.



"BENİ MUSTAFA DENİZLİ İŞE DÜŞMAN ETTİNİZ"

Kendisinin 26 yaşında Altay'a başkan olduğunu hatırlatan Ekmekçioğlu, "26 yaşında bir adam tatbiki hata yapacak. 110 dosyayı kaldırdık. Eleştirdikleri şey ise 6 tane dosya. Mustafa Denizli'ye 'Hocam bu oyuncuları kadro dışı bırakma bizi federasyona şikayet ederler' dedim. 'Ben anlamam bunları ben takımda görmek istemiyorum' dedi. İbrahim Akman gibi kendimi kurtarmanın derdine gidip her şeyi Mustafa Denizli'nin üzerine yıkıp kendimi kurtarabilirdim. Kendimizi değil kulübü kurtarma derdinde olduk. Beni Mustafa Denizli işe düşman ettiniz. Benim sadece Altay'ın menfaatleri diye bir derdim var" dedi.



"GALATASARAY'DAN MUSLERA'YI ALIN DEMEDİĞİ KALDI"

Sezon başında Mustafa Denizli'ye "38 yıl sonra evine döndü, takımını şampiyon yapıp Süper Lig'e çıkardı ve kariyerini böyle bitirdi diye bir final yapalım" dediğini aktaran Ekmekçioğlu, "Hocam sportif direktör olur musun?' dedim. 'Transfere, takıma karışırım' dedi. 'O zaman hoca ol' dedim. '1 milyon Euro istiyorum' dedi. 'Hocam yapma, 600 bin Euro verelim bari' dedim. 'Ben pazarlık yapmam olursa olur, olmazsa olmaz' dedi. Mustafa Denizli'ye, 'Biz seninle vedalaşmak istiyoruz' dedim. 'Benim 1,5 yıllık sözleşmem var. 1,5 yıllık paramı öde' dedi. Sezon başında önüme bir kağıt attı. 'Bu oyuncularla anlaş sonra konuşuruz' dedi. O verdiği listeden kimseyle anlaşmadık. 'Galatasaray'dan Muslera'yı getirin' demediği kaldı. 'Bu oyuncularla anlaşamayız. Bize alternatif oyuncu söyleyin' dedim. 'Ben şu an Bodrum'dayım. Önce sen bu oyuncularla anlaş' dedi. Bir gazeteci aramış, 'Şu an kulübün yaptığı transfer başarısızlığıdır. Beni de davet etmediler' demiş. Bunu duyunca şok geçirdim. Ailenin büyüğü, 'büyük Mustafa' dedim, ondan sustum. Keşke susmasaydım" diye konuştu.



"BENİM VİCDANIM BU KONUDA RAHAT"

Uzun süren başarısızlıktan sonra yollarını ayırmaları gerektiğini ifade ederek Mustafa Denizli ile konuştuğunu söyleyen Ekmekçioğlu, "Birbirimize karşılıklı zarar veriyoruz' dedim. 'Alanya maçından önce mi sonra mı bırakayım?' dedi. 'Şimdi hastasın iyileşinceye konuşuruz' dedim. Sonra yan odaya geçip televizyonda maç izledik. Bizim bir arkadaş aradı 'Mustafa Denizli istifa etmiş' dedi. Açıklama yapmış 'Ayrılıklar sevdaya dahil' falan diye. Sonra aradım 'Hocam istifa etmişsin' dedim. 'Evet başkan falan' dedi. 'Beni göndermediler, ben istifa ettim' demek için yaptı. Sağ olsun Mustafa hoca bu takımı Süper Lig'e çıkardı. Adının stada verilmesi için ben çok mücadele ettim. Bunu hak etmişti. Benim vicdanım bu konuda rahat" dedi.



"İKİ İZMİR TAKIMI ZOR DURUMDA"

Ekmekçioğlu, transfer yasağının kalkması için 2 milyon Euro civarında bir para gerektiğini de söyleyerek, "Mehmet Sepil de istifa etti. İki İzmir takımı zor durumda. Küme düşmenin kalkması için çıkar her türlü kulisi yapardık. Aşağıda iki İzmir kulübü var, ikisinde de başkan yok. Şu an yarı yarıya küme düşmenin kalkma ihtimali var bence. Bu bir mücadele işi. Ben yine mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı.

Ekmekçioğlu'nun konuşması tüm üyeler tarafından ayakta alkışlandı. Daha sonra yapılan açık oylamayla Ekmekçioğlu yönetimi, oy çokluğuyla ibra edildi.



ADAY ÇIKMADI

Kongrenin divan kurulu başkanı Erdinç Altınyeleklioğlu ise olağanüstü genel kurulda yönetim kurulu için aday çıkmadığını açıkladı. Divan Kurulu üyeleri, genel kurulun daha sonra açıklanacak olan tarihte seçim gündemiyle yeniden toplanacağını açıkladı.