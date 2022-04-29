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Haberler Altay Altay'a mucize lazım

Altay'a mucize lazım

Giresun Adana Demrisporu yenerek puanını 43'e çıkardı ve ligde kalmayı garantiledi. Altay'ın Süper Lig'de kalması için adeta mucize gerekiyor. Altay - Rizespor - Gaziantep FK ekipleri üçlü averaja kalırsa Altay ligde kalacak.

29.04.2022, 22:48

Altay’a mucize lazım

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında GZT Giresunspor, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti. GZT Giresunspor, bu galibiyetle puanını 43'e çıkartarak ligde kalmayı garantiledi.

48. dakikada Diabate sol kanattan yaptığı ortada, boş pozisyonda bulunan Sergio kafa ile vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

54. dakikada Rassoul'un ortasında Giresunspor defansı, topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak Yunus Akgün'ün önünde kaldı. Bu oyuncunun çaprazdan sert şutu az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: ÇOTANAK SPOR KOMPLEKSİ

Hakemler: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, İlker Takpak

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Perez, Aziz Eraltay, Flavio, Traore, Diabate (Dk. 75 Zeki Yavru), Sergio (Dk. 70 Süleymanov), Chiquinho (Dk. 86 Muhammed Gümüşkaya), Umut Nayir (Dk. 86 Balde)

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul (Dk. 65 Alper Uludağ), Gökhan İnler (Dk. 46 Dokovic), Sinan Kurt (Dk. 82 Mustafa Kapı), Yunus Akgün, Bjarnason (Dk. 46 Erhun Aksel Öztürmer), Vargas, Assombalonga (Dk. 70 Remy)

Goller: Dk. 21 Umut Nayir, Dk. 48 Sergio (GZT Giresunspor)

Sarı kart: Dk. 90+1 Alper Uludağ (Adana Demirspor)


Kaynak: AA

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