Altay'da geçtiğimiz perşembe günü yaşanan olaylı kongrenin yankıları sürerken, eski başkan Nafiz Zorlu'nun daha önce başkanlık için ismini önerdiği camianın sembol isimlerinden Mustafa Denizli yaşananları Yeni Asır Gazetesi'ne değerlendirdi ve daha önce reddettiği başkanlık için bu kez daha ılımlı konuştu. Genel kuruldaki yumruklaşmaların yaşandığı kaos ortamı tecrübeli teknik adamı isyan ettirirken, "108 yıllık mazisi olan kulübe bunlar yakışmadı. Büyük Altay sahipsiz değil" diyerek adaylık konusunu yeniden değerlendirebileceği mesajını verdi ve Ramazan Bayramı'nda İzmir'e gelerek konuyu masaya yatıracağının altını çizdi.

YAŞANANLAR REZİLLİK ÖTESİ

Adaylık için kesin açıklama yapmayan ancak arbede görüntülerini görünce çok üzüldüğünü kaydeden efsane çalıştırıcı yaşananların rezillik ötesi olduğunu belirterek "Kimlerin ne emeli ve amaçları olduğunu camia biliyor. Bunu iyi analiz etmek gerek. Her şey ortaya çıkacak. Yardımcılarım ve ekiple bir değerlendirme yapmak ve nihai karar için İzmir'e geliyorum. Bir açıklama yapacağım. İzmir'in simgesi kulüp için elimizden geleni yapacağız. Bunun için önümüzdeki günlerde İzmir'e gelip bir değerlendirme yaptıktan sonra yol haritamızı belirleyeceğiz. Ancak kesin bir şey demiyorum, şartlar konuşulacak" yorumuyla başkanlık için yeşil ışık yaktı.

'ORGANİZE BİR OLAY'

ALTAY'DA istifa ederek başkanlık görevini bırakan Özgür Ekmekçioğlu, perşembe günü gerçekleşen yumrukların konuştuğu kongre sonrası önemli açıklamalar yaptı. Üyeler sonarasında yaşanan kavga ülke gündemine otururken Ekmekçioğlu, "Organize bir şekilde kurgulanmış bir olayın içerisinde kaldık" dedi. Kongrede görmek istemedikleri sahnelere şahit olduklarını belirten Ekmekçioğlu Yaşadığımız olaylar sadece basit bir tartışma değil. Kongreye gelmeden önce bunların duyumlarını da almıştık.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

BU yüzden çok ciddi güvenlik tedbiri alındı. Kendi aralarında belirledikleri bir arkadaşı bilinçli bir şekilde sahneye gönderip, arkadan da bağırarak bizleri taciz etmeye başladılar. Bu organize yapılmış suç eylemidir. Bu "tür insanları içimizden atıp uzaklaştırmamız gerekmektedir" diye konuştu. Ekmekçioğlu, kendisi, ailesi ve Altay hakkında yalan beyanlarda bulunan, iftira atan, hakaret ve küfür edenler ile saldıran ve bıçaklayan herkese karşı yasal süreç başlattıklarını söyledi. Biraz dinleneceğini de belirten eski başkan, "Kim aday çıkarsa kim yeni başkan olmak isterse biz sonuna kadar kendisine destek vereceğiz" dedi.

FATİH ŞENDİL