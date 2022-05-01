Altay’ın umudu sönmedi

Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Altay, deplasmanda Hatayspor'u yenerek umudunu sürdürdü: 0-1. 10. dakikada Zeki orta sahadan savunma arkasına uzun gönderdi, savunma arasında topu alan Kappel, sol çaprazdan sert ve düzgün vuruş yaparak topu ağlara gönderdi: 0-1. 27'de Thaciano'nın pasında ceza alanında topla buluşan Kappel'in şutunu kaleci Munir, son anda kornere çeldi. 62'de Thaciano'nun uzun pasında topla buluşan Kappel ceza sahası dışından çok sert vurdu, top üst direkten döndü. 85'te Sadık'ın sağdan ceza sahasına ortasına Mame Diouf kafa ile indirdi, El Kaabi kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. Ancak ofsayt gerekçesi ile gol geçerli sayılmadı. 87'de Lobjanidze'nin soldan ortasında topu alan Bertuğ ceza sahasına doğru çevirdi, El Kaabi'nin şutunda top bir kez daha ağlarla buluştu, ancak bu gol de ofsayt gerekçesi ile sayılmadı. Maç 1-0 sona erdi.

Göz-Göz puan alırsa düşecekler

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