Altay mucize peşinde

Süper Lig'de geçtiğimiz haftayı Hatay galibiyeti ile kapatan Altay, Ç.Rizespor'un Göztepe'yi 7-1 mağlup etmesiyle kümede kalma umutlarını matematiksel olarak çok az da olsa korudu ve mucize hesapları yapmaya başladı. 33 puana ulaşan siyah-beyazlılar, lige tutunabilmek için G.Antep FK ve Ç.Rize ile üçlü averaj hesapları yapıyor. 42 puanlı G.Antep FK'nın ikili averajda gerisinde olup rakibini 9 puan geriden takip eden Altay, haftayı Ç. Rize ile 33 puanda 17. basamakta tamamladı. Sezon içinde Ç.Rize'den toplam 4 puan alıp, G.Antep FK'ya 4-1 yenilen ancak rakibini evinde 3-2'lik skorla deviren siyah-beyazlılar iki takımdan 7 puan topladı. Son hafta Rize ile karşı karşıya gelecek Güneydoğu ekibi, Altay ve Rize ekibinden 6 puanı hanesine yazdırdı. Rize ise Altay ve G.Antep FK'dan sadece 1 puan alabildi. Altay'ın ligde kalabilmesi için Rize ile birlikte 3 maçını kazanıp G.Antep FK'nın tüm müsabakalarını kaybetmesi gerekecek. Altay ve Rize 3'te 3 yapıp G.Antep FK hiçbir maçından puan toplayamazsa İzmir ekibi ve G.Antep ligde kalacak. Gaziantep FK 3 maçta 1 puan dahi alsa hem Altay hem de Rize resmen küme düşecek. Rize'nin ligde kalmak için tek ihtimali son hafta Gaziantep FK ile ikili averaja kalması olacak.

3 OYUNCU KART SINIRINDA YER ALIYOR

ALTAY'DA Giresunspor maçı öncesi üç yabancı oyuncu kart sınırında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Hatayspor maçındaki tek golü atan Leandro Kappel dışında kaleci Mateusz Lis de ceza sınırında bulunuyor. Takımda sakatlığı bulunan Mohammad Naderi'nin de 3 sarı kartı bulunuyor.

TRABZON MAÇININ YERİ DEĞİŞEBİLİR

ANTALYASPOR maçının bitiş düdüğüyle birlikte Trabzonspor taraftarların heyecanla bekledikleri şampiyonluğu kutlamak için sahaya inmesi sonucu stadyumun yoğun hasar gördüğü ortaya çıktı. Yapılacak çalışma sonucunda stadyumda maç oynanmaz raporu çıkması durumunda Trabzonspor'un konu ile ilgili TFF'ye şampiyonluk kupasını alacağı iç saha maçı olan Altay maçının yerinin değişmesi ile ilgili başvuru yapacağı öğrenildi.

ÜÇ MAÇTIR EVDE YOK

ALTAY, Süper Lig'deki son üç iç saha maçında galibiyet yüzü göremezken bu haftaki Giresunspor galibiyeti ile zinciri kırmayı hedefliyor. Siyah-beyazlılar en son evinde 12 Mart'ta Yeni Malatyaspor engelini 1-0'lık sonuçla geçerken üç haftalık periyotta Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu, Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı ve peşinden Galatasaray'a 1-0'lık sonuçla çarpıldı. Altay'ın bu hafta Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki Giresunspor mücadelesi pazar günü saat 16.00'da başlayacak

KALAN MAÇLAR

16. G.ANTEP FK (42 PUAN)

G.Antep FK-Kayserispor

Alanyaspor-G.Antep FK

G.Antep FK-Ç.Rizespor

17. ALTAY (33 PUAN)

Altay-Giresunspor

Trabzonspor-Altay

Altay-Kasımpaşa

18. Ç.RİZESPOR (33 PUAN)

Yeni Malatyaspor-Ç.Rize

Ç.Rize-Sivasspor

G.Antep FK-Ç.Rize