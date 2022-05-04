Altay’da Lis tehlikesi

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalması mucizelere bağlı olan, yönetimi aday çıkmaması üzerine kongre divanına kalan Altay'da şimdi de kaleci Mateusz Lis sıkıntısı baş gösterdi. Yönetim belirsizliğinin yaşandığı siyahbeyazlı ekipte, mevcut kadrodaki oyunculara yapılması gereken ödemeler büyük önem kazandı. Altay'da kaleci Mateusz Lis'e 15 Mayıs'a kadar 100 bin Euro ödeme yapılması gerektiği öğrenildi. İzmir temsilcisinin satmayı planladığı Polonyalı kaleci Lis de transfer taksidi yatırılmaması halinde serbest kalma hakkını kullanma yoluna gidebilecek. Bir mucize gerçekleşmezse 1 yıl aradan sonra 1'inci Lig'e dönecek Altay'ın yaz dönemi için de transfer yasağı devam edecek. Bu yüzden siyah-beyazlılar, mevcut kadrosunu korumak istiyor.

TALİPLERİ ÇOK FAZLA

Devre arasında Galatasaray'ın talip olduğu kaleci Lis ile son olarak Beşiktaş, Trabzonspor, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük'ün ilgilendiği belirtildi. Altay, bonservisi için 900 bin Euro ödedeği Lis'ten 3 milyon Euro gelir elde etmeyi planlıyor.

MARTİN RODRİGUES VE PİNARES'E HÜCUM

Altay'ın yıldızları Süper Lig ekiplerinin gözdesi oldu. Siyah-beyazlı ekipte, kaleci Lis ve genç yıldız Kazımcan'ın ardından orta saha oyuncuları Cesar Pinares ve Martin Rodrigues'e Süper Lig ekiplerinden teklif var. Altay'da kontratları bir yıl daha devam eden iki yıldızdan Pinares'e Antalyaspor, Rodrigues'e ise ligde kalmayı garantileyen Karadeniz ekibi Giresunspor'un talip olduğu öğrenildi.

Siyah-beyazlı ekibin 1. Lig'de forma giymeyi düşünmeyen iki yıldızı da, Lis ve Kazımcan ile birlikte satarak kulübe ciddi bir gelir kazandırmayı planladığı öğrenildi. Şilili Pinares, 26 resmi maçta forma giyip 3 gol, 4 asistlik performans sergilerken, vatandaşı Martin Rodriguez ise 2 gol, 1 asist kaydetti.

ANTALYA MAÇI İÇİN RET KARARI GELDİ

Altay yönetiminin, iç sahada 2-1 kaybettikleri Fraport TAV Antalyaspor maçının tekrar edilmesi için yaptığı başvuru, Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu tarafından reddedildi. İzmir temsilcisi bu müsabakada hiçbir klasmanda yer almayan Alper Çetin'e VAR hakemi olarak görev verilmesi nedeniyle TFF'ye itirazda bulunmuştu.