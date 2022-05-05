Altay’ın başı dertte

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Altay sezon bitmeden dağılıyor. Kulüpte Özgür Ekmekçioğlu'nun istifası sonrası yapılan kongrede başkan adayı çıkaramayan ve yönetimi kongre divanına kalan İzmir'in köklü çınarında yıldızlar birer birer takımdan ayrılıyor. Geçen hafta alacakları ödenmediği gerekçesiyle takımdan ayrılan golcü oyuncular Daouda Bamba ve Marco Paixao'dan sonra Cesar Pinares ve Martin Rodriguez de kulübe ihtar gönderdi.

15 GÜN SÜRESİ BULUNUYOR

Şilili iki yıldız oyuncunun 2 Mayıs'ta gereken transfer taksitleri yatırılmayınca yasal haklarını kullandıkları ifade edildi. Siyah-beyazlıların Rodriguez

ve Pinares'e 15 gün içinde ödeme yapması gerekiyor. Aksi takdirde Şilili oyuncular sözleşmelerini tek taraflı feshetme hakkı kazanacak. Pinares'in ihtarname gönderdikten sonra dün sabah tesislerdeki eşyalarını toplayarak İzmir'i terk ettiği öğrenildi. Martin Rodriguez'in de Pinares gibi kulüpten ayrılmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.



ŞİMDİ SIRADA KALECİ LİS VAR

Kulübün toplam borcunun 371 bin liraya ulaştığı Altay'da, özellikle yabancı oyunculara yapılacak ödemeler büyük sıkıntı yarattı. Yabancı yıldızlar tek tek kulübe ihtarname çekerken Altay'ın satarak büyük bir gelir elde etmeyi planladığı kaleci Mateusz Lis de ayrılabilir. Polonyalı eldiven, 5 Mayıs'ta yatırılması gereken 100 bin Euro'luk transfer taksidi ödenmezse serbest kalarak kulüpten bedelsiz ayrılacak. Galatasaray, Beşiktaş, Karagümrük ve Başakşehir'in transfer listesinde yer alan Lis'e gereken ödeme yapılmazsa mali açıdan zor durumda olan Altay büyük bir kaynaktan daha olacak.



GÖZLER ERTELENEN KONGREDE

28 Nisan tarihinde ikinci oturumu gerçekleşen ve ibra tartışmaları nedeniyle büyük bir arbedeye dönen genel kurulun ne zaman tekrarlanacağı merak konusu oldu. Başkan adayı çıkmaması sonrası yönetimi geçici süreyle alan Erdinç Altınyeleklioğlu, Aybars Akoğlu ve Çağdaş Karabaş'tan oluşan kongre divan heyeti bayram sonrası kısa sürede kongreyi tekrarlamak için kolları sıvadı.

DAHA ÖNCE DE SORUN YAŞAMIŞTI

İzmir'den ayrılan Şilili on numara Cesar Pinares, daha önce de sorun çıkarmıştı. Başarılı orta saha oyuncusunun 32. haftada oynanan Adana Demirspor deplasmanına sakatlığını bahane ederek gitmek istemediği öne sürülmüş, teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun tüm çabalarına rağmen Adana'ya götürülememişti.

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