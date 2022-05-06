Altay’da giden gidene

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma umudu çok azalan Altay'da, sezon bitmeden tam bir yaprak dökümü yaşanıyor. Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun istifası sonrası yönetime aday liste çıkaramayan siyahbeyazlılarda, yıldızlar bir bir takımdan ayrılıyor.

Özellikle yabancı oyunculara yapılacak ödemelerde büyük sıkıntılar yaşayan İzmir ekibinde, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle kulübe ihtar çekip kenti terkeden Cesar Pinares'in ardından, kaleci Mateusz Lis'in de eşyalarını toplayarak ülkesine döndüğü öğrenildi.

Şilili yıldız futbolcu Pinares ve Polonyalı eldiven Mateusz Lis'in doktor raporu alarak ülkelerine döndüğü kaydedildi.

Paraları yatırılmayan yıldızlara 15 gün içinde ödeme yapılamazsa sözleşmelerini tek taraflı olarak feshetme hakkı doğacak.

İDMANA ÇIKIYORLAR

Cesar Pinares ile birlikte kulübe ihtarname çeken Martin Rodriguez'in İzmir'de kalıp antrenmanlara katıldığı öğrenildi. İzmir temsilcisinde geçen hafta içinde golcü oyuncular Marco Paixao ve Daouda Bamba sözleşmelerini tek taraflı feshederek siyah-beyazlı takımdan ayrılan ilk oyuncular olmuştu. ■ BURAK HAKERLER

EKMEKÇİOĞLU KULÜP HESABINA PARA YOLLADI

ALTAY'DA istifa ederek genel kurul kararı alan Başkan Özgür Ekmekçioğlu, yaklaşan futbolcu ödemeleri nedeniyle kulübe nakit akışı sağladı. 28 Nisan'da gerçekleşen genel kurulda başkan adayı çıkmamış ve yönetim kongre divanına kalmıştı. Ekmekçioğlu'nun kulübün satışından para kazanabileceği ve kadroda tutulması gereken futbolcuların ödemeleri için kulüp hesabına yaklaşık 2 milyon liralık bir para yolladığı öğrenildi. Futbolcu ödemeleri bu tutardan sağlanacak.

KALEDE CİHAN GÖREV ALACAK

ALTAY'DA yaşanan Mateusz Lis krizi sebebiyle Pazar günü oynanacak Giresunspor mücadelesinde eldivenleri Cihan Topaloğlu giyecek. 30 yaşındaki file bekçisi bu sezon sadece kupa maçlarında görev almıştı. Cihan ilk olarak Ziraat Türkiye Kupası 3. tur randevusunda Belediye Derince ardından 4. turda Manisa FK ve 5. turdaki Beşiktaş karşılaşmalarında forma giydi.