Kemal Zorlu yönetim krizi ile ilgili konuştu: Ortak akıl gerek

Altay'ın olaylı geçen 28 Nisan'daki genel kurulunda başkan adayı çıkmaması üzerine kulüpte tam bir yönetim kaosu yaşanırken, camianın duayen isimlerinden Kemal Zorlu kenetlenme çağrısı yaptı "Ortak akıl ve huzur gerek" şeklinde açıklamada bulundu. "Yaşanan ekonomik krizden kavga ederek kurtulamayız" diyen Zorlu, "Gerilim ortamı yerini, birlik ve beraberliğe bırakmalı. Son kongrede yaşananlar Altay'a hiç yakışmadı" ifadesini kullandı. Kemal Zorlu, "Camia bir araya gelmeli. Sorunların çözümü için ortak hareket şart. Kaos Altay'ı uçuruma sürükler. Üstelik eldeki değerleri korumak için hiç zaman kaybetmemek gerek" diye konuştu. Yönetime talip çıkmaması üzerine ortaya çıkan yönetim krizinin kulübe büyük zarar vereceğini söyleyen Zorlu, "Kongrede yaşananlar Altaylılık duruşuna yakışmamıştır. Öncelikle birlik beraberlik içinde hareket ettiğimizi herkese göstermeli ve imaj tazelememiz gerek. Kaostan kurtulup, huzur ortamı yaratmak, sorunların aşılması yönünde atılacak ilk adımdır. Altay huzur ortamının sağlanması, camianın birlik ve beraberlik içinde ortak akıl üretmesiyle kurtulur. Kısır çekişmeler, kavgalar ve suçlu aramak borç yükünün kaldırılması yönünde hiçbir fayda sağlamaz" mesajı verdi.

"HUZUR ORTAMI İSTER"

Kemal Zorlu, "Bu ortamda taşın altına elini koyacak kişiler, huzur ortamı ister. Bizler yaşımız itibariyle bu yüksek tempolu işi yerine getirecek zamanı geçtik. Ancak tecrübelerimizle yol gösterici olabiliriz. Deneyimlerimizden yararlanmak isteyen herkese kapımız açık" derken takımın dağılmaması gerektiğinin de altını çizerek şöyle konuştu: "Eldeki değerleri korumak istiyorsak, kaybedecek hiç zamanımız yok. Lis'in bedelsiz serbest kalmaması için kendisine 15 Mayıs'a kadar ödeme yapılması gerektiği şeklinde haberler yayınlanıyor. Takımda tutulması gereken tüm oyuncular için aynı şey geçerli. Gelecek sezon için eldeki kadronun iskeletini korumak gerek. Eğer kısır çekişmeler yüzünden geç kalırsak, Altay daha önce yaşadığı kabus günlerine geri dönebilir."

DİVAN KURULU ÇÖZÜM ARIYOR

28 Nisan'da gerçekleşen genel kurulda aday çıkmadığı için yönetimi devralan Erdinç Altınyeleklioğlu, Aybars Akoğlu ve Çağdaş Karabaş'tan oluşan kongre divanı dün çözüm için bir araya geldi. İstifa eden başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun futbolcu ödemeleri için kulübe 6.5 milyon lira kaynak sağladığı öğrenilirken, heyet kongre tarihini belirlemek için hafta içinde camianın önemli isimlerinden İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ile bir araya gelecek. Mevcut başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun devam edip etmeyeceği merak edilirken İbrahim Akman'ın adaylığa sıcak baktığı bildirildi.



KAOSTAN SÖZLERLE ÇIKILMAZ

ALTAY, tarihinin belki de en sancılı günlerini geçiriyor. Ortaya çıkan tablo için herkesin bir tavsiyesi herkesin bir yorumu var. Adayından, eski başkanına, camianın ileri gelenlerinden, eski teknik direktörlere kadar herkesin görüşlerini bu sütunlardan aktarmaya çalışıyoruz. Yaşananların ve gelinen noktanın büyük üzüntü verdiği ortada. Yorumlarda tepki de var hüzün de. Fakat bu köklü camianın sözden çok proje üretmesi gerekiyor. Aksi taktirde birçok şey için geç kalınacak. Yıllar sonra stadına kavuşan ve taraftarları ile bütünleşen bu takımın aynı geçmişte olduğu gibi ayağa kalkması için güçlerin birleştirilmesi en iyi çözüm gibi duruyor. Bizim Altay'ın önünde yer alan 'Büyük' vurgusundan anladığımız tam da bu.

ALTAY DÜŞTÜ

SPOR Toto Süper Lig'e 18 yıl aradan sonra geri dönen Altay, yönetimsel sıkıntılar yaşadığı sezonun bitmesine 2 maç kala küme düşme acısı yaşadı. Gaziantep FK'nın dün Kayseri'den 1 puan almasının ardından siyah-beyazlı takım matematiksel olarak lige veda etti. Altay, Yeni Malatya ve Göztepe'nin ardından Rizespor ile birlikte lige veda eden dördüncü takım oldu. İzmir temsilcisi, 2002-2003 sezonunda olduğu gibi yine Göztepe ile birlikte küme düştü. Altay, tarihinde 4. kez küme düşme acısını yaşadı.