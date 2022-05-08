Altay - Giresunspor (CANLI ANLATIM)

Süper Lig'in 36. haftasında heyecan devam ediyor. Altay - Giresunspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor.
Süper Lig'de düşmesi artık kesinleşen Altay ile ligde kalmayı son haftalarda garantileyen Giresunspor 36. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Altay taraftarı önünde galibiyet ararken Giresunspor deplasmanda kazanmak istiyor.
İLK 11'LER
Altay: Cihan, Cebrail, Björkander, Thiam, Kazımcan, Poko, Zeki, Torrejon, Thaciano, Rayan, Kappel
Giresunspor: Onurcan, Zeki, Sergen, Alexis, Emre, Traore, Flavio, Chiquinho, Diabate, Muhammed, Umut
ALTAY - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Altay - Giresunspor maçı 8 Mayıs Pazar günü saat 16:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.