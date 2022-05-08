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Haberler Altay Altay - Giresunspor (CANLI ANLATIM)

Altay - Giresunspor (CANLI ANLATIM)

Son dakika... Süper Lig'in 36. haftasında Altay evinde Giresunspor ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, Altay - Giresunspor maçını merakla bekliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

08.05.2022, 16:05 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022, 16:24

Altay - Giresunspor CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 36. haftasında heyecan devam ediyor. Altay - Giresunspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor.

Süper Lig'de düşmesi artık kesinleşen Altay ile ligde kalmayı son haftalarda garantileyen Giresunspor 36. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Altay taraftarı önünde galibiyet ararken Giresunspor deplasmanda kazanmak istiyor.



İLK 11'LER

Altay: Cihan, Cebrail, Björkander, Thiam, Kazımcan, Poko, Zeki, Torrejon, Thaciano, Rayan, Kappel

Giresunspor: Onurcan, Zeki, Sergen, Alexis, Emre, Traore, Flavio, Chiquinho, Diabate, Muhammed, Umut

ALTAY - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Altay - Giresunspor maçı 8 Mayıs Pazar günü saat 16:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

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