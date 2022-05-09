Ekmekçioğlu jest yaptı

SÜPER Lig ekiplerinden Altay'da görevinden daha önce istifa eden kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Giresunspor maçı için maraton tribün biletlerini satın aldı ve taraftarlara dağıttı. Ekmekçioğlu, "Kongreden bu yana görevi bırakmama rağmen 8 milyon lira kulübümüze para gönderdim. Gün, herkesin Altaylı olduğunu gösterme günü. Şimdi de 250 TL ve 400 TL olarak belirlenen maraton tribün biletlerinin tamamını satın alarak taraftarımıza ücretsiz dağıtacağım. Taraftarımız ile takımımız, bu kötü günde evimizde buluşmalı ve omuz omuza olmalı. Zaten aile olmak da şartlar ne olursa olsun beraber olmak demektir. Altaylı herkes, özellikle bu geçiş döneminde üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeli, Büyük Altay'ın ne kadar güçlü ve büyük bir camia olduğunu göstermelidir" ifadelerini kullandı. Bilet jestine rağmen Altaylılar maça ilgi göstermedi.

KULÜPTEN TESEKKÜR

ALTAY Kulübü, eski başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun yaptığı bilte jestinin üzerine sosyal medya hesabından bir teşekkür yazısı paylaştı. Yapılan yazılı açıklamada, "Geçmiş dönem başkanlarımızdan Sayın Özgür Ekmekçioğlu, GZT Giresunspor ile oynayacağımız maçın tüm biletlerini batın alarak taraftarlarımıza sembolik bir ücretle verilmesini sağlamıştır. Bilet fiyatlarındaki jestin yanı sıra genel kurulumuzdan bu yana son bir haftada kulübümüze ödemeler için 8 milyon TL gönderen Ekmekçioğlu'na katkıları için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.