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Haberler Altay Altay’da düğüm çözülüyor

Altay’da düğüm çözülüyor

10.5.2022

Altay’da düğüm çözülüyor
SPOR Toto Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen Altay'da gözler ertelenen genel kurula çevrildi. 28 Nisan'da gerçekleşen olaylı kongre başkan adayı çıkmadığı için ertelenmişti. Şu ana kadar geçen süreçte net bir adayın çıkmadığı Altay'da, kritik toplantı bugün yapılacak. Camianın önemli ismi İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in ev sahipliğinde, Kongre Divan Başkanı Erdinç Altınyeleklioğlu ve ekibi, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sabri Sevenoğlu, yeniden aday olması gündemde olan Özgür Ekmekçioğlu ve İbrahim Akman bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede net bir başkan adayının çıkması planlanırken, aynı zamanda genel kurul için bir tarih ■ BURAK HAKERLER
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